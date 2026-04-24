Direcția Județeană de Mediu Bacău: campanie anuală pentru prevenirea și combaterea ambroziei

Direcția Județeană de Mediu (DJM) Bacău continuă și în acest an demersurile pentru prevenirea și combaterea răspândirii ambroziei, o plantă invazivă care provoacă alergii severe și afectează tot mai mulți cetățeni, potrivit sesizărilor primite și datelor furnizate de medicii alergologi.

Campania se desfășoară anual la nivel național și vizează combaterea plantei Ambrosia artemisiifolia, cunoscută popular drept „iarba pârloagelor” sau „iarba de paragină”. Scopul acțiunilor este limitarea răspândirii polenului până la sfârșitul lunii octombrie și reducerea rezervei de semințe pentru anii următori.

Specialiștii atrag atenția că ambrozia este una dintre cele mai invazive plante de pe teritoriul României, adaptată la condiții pedoclimatice dificile și rezistentă la secetă și arșiță. Planta preferă solurile nisipoase și mai puțin fertile și apare frecvent pe terenuri lăsate în paragină, de-a lungul căilor ferate, pe marginea drumurilor și a lacurilor, în apropierea pădurilor sau a dărâmăturilor, în parcuri și grădini neîngrijite, pe șantiere sau în zone unde a fost depozitat pământ excavat. De asemenea, poate invada culturi agricole precum cele de cereale sau floarea-soarelui, provocând pierderi semnificative de producție.

Autoritățile recomandă mai multe metode pentru prevenirea și combaterea ambroziei, printre care cosirea repetată – manuală sau mecanică –, smulgerea plantelor în zonele izolate, lucrările agricole precum arătura adâncă și discuirea terenurilor, precum și erbicidarea, acolo unde este cazul.

Potrivit Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, ai căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și bazinelor piscicole au obligația legală de a preveni și elimina această plantă de pe terenurile intravilane și extravilane.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 707/2018, responsabilitatea identificării terenurilor infestate revine autorităților administrației publice locale. Primăriile trebuie să verifice anual terenurile de pe raza administrativ-teritorială, prin consilierii agricoli sau persoanele desemnate de primar, și să identifice proprietarii sau administratorii terenurilor unde apar focare de infestare.

În cazul depistării ambroziei, autoritățile locale transmit somații proprietarilor sau administratorilor de terenuri pentru a-i informa asupra obligațiilor legale și asupra sancțiunilor aplicabile în cazul nerespectării acestora.

Verificările oficiale se desfășoară de două ori pe an: primul control are loc în perioada 1–15 iulie, iar al doilea între 16 și 31 iulie, vizând în special terenurile pentru care s-a aplicat sancțiunea de avertisment după primul control.

Specialiștii atrag atenția că speciile invazive reprezintă o problemă globală, deoarece afectează biodiversitatea, sănătatea populației și economia. Acestea pot degrada habitatele naturale, reduce diversitatea biologică, perturba lanțurile trofice și modifica serviciile ecosistemice. În plus, pot amplifica riscuri naturale precum incendiile de vegetație, eroziunea sau deshidratarea solurilor și pot afecta comunitățile umane prin impact asupra securității alimentare și a economiei locale.

Directorul DJM Bacău, Petrică Ilieș, subliniază importanța implicării proprietarilor de terenuri și a autorităților locale în combaterea acestei plante invazive, pentru protejarea sănătății populației și a mediului.