Când sirenele au adus zâmbete. O zi alături de jandarmii băcăuani la „Orășelul Copiilor”

Pe aleile însorite ale Insulei de Agrement din Bacău, zgomotul obișnuit al unui parc s-a amestecat, pentru câteva ore, cu sunetul sirenelor de intervenție și cu râsetele copiilor. Nu era însă vorba despre o misiune de urgență, ci despre una dintre cele mai frumoase misiuni ale jandarmilor băcăuani: apropierea de comunitate.

În cadrul evenimentului „Orășelul Copiilor”, organizat de Școala Gimnazială „Elias” împreună cu instituțiile partenere, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a deschis larg porțile unei lumi pe care cei mici o cunosc, de regulă, doar din filme sau de la televizor.

Încă de la primele ore, standurile Jandarmeriei au devenit puncte de atracție pentru zeci de copii. Unii au venit timizi, ținându-se de mâna părinților, alții au alergat direct către autospecialele parcate pe marginea aleii. Curiozitatea a învins însă rapid emoțiile.

Sub privirile atente ale jandarmilor, copiii au descoperit cum arată echipamentele de protecție folosite în misiuni. Căștile, vestele și scuturile au trecut din mâinile profesioniștilor în cele ale unor „jandarmi” în miniatură, care au pozat mândri pentru fotografii și au ascultat cu atenție explicațiile primite.

Pentru câteva clipe, autospecialele de intervenție au devenit cabine de explorare. Cei mici au urcat la bord, au descoperit sistemele de comunicații și, cu acordul gazdelor, au avut ocazia să pornească sirenele și semnalele luminoase. De fiecare dată, reacția a fost aceeași: ochi mari, uimire și entuziasm.

Dar vedetele zilei au fost, fără îndoială, câinii de serviciu ai Jandarmeriei. În jurul lor s-a format rapid un cerc de copii fascinați de disciplină, inteligență și blândețe. Demonstrațiile au arătat că între jandarm și partenerul său necuvântător există o legătură construită prin antrenament, încredere și respect reciproc.

Dincolo de atracția tehnicii și a echipamentelor, mesajul transmis de jandarmi a fost unul simplu și important: uniforma nu trebuie privită cu teamă. Pentru copii, omul în uniformă este un sprijin, un protector și un prieten la care pot apela atunci când au nevoie de ajutor.

Iar mesajul a fost înțeles.

„Când am pus casca pe cap și vesta, m-am simțit ca un supererou din filme, dar unul adevărat. Domnul jandarm mi-a spus că cel mai important este să fim curajoși și să ne ajutăm prietenii. Mașina cu lumini albastre a fost preferata mea!”, spune Matei, în vârstă de 7 ani.

Pentru Sofia, de 6 ani, întâlnirea cu patrupedele Jandarmeriei a fost momentul perfect al zilei.

„Mie îmi plac foarte mult câinii jandarmilor, sunt foarte deștepți și ascultă comenzile. Am învățat că jandarmii ne apără și ne ajută dacă ne pierdem de părinți. Când o să cresc mare, vreau să mă fac și eu jandarm, să am un cățel partener și să salvez oamenii”, mărturisește fetița.

Luca, de 9 ani, recunoaște că evenimentul i-a schimbat complet percepția despre cei care poartă uniforma albastră.

„Credeam că jandarmii sunt mereu supărați, dar au fost foarte drăguți cu noi și ne-au lăsat să vorbim la stația lor de pe mașină. Le-am zis: «Misiune îndeplinită!»”

La finalul zilei, standurile au rămas în urmă, iar copiii s-au îndreptat spre casă cu baloane, fotografii și amintiri. Unii au plecat însă și cu un vis nou: acela de a purta, într-o zi, uniforma pe care au admirat-o atât de mult.

„Credem cu tărie că respectul pentru lege și spiritul civic se cultivă cel mai bine prin comunicare deschisă, căldură umană și exemple pozitive. Inspectoratul de Jandarmi Județean «Ștefan cel Mare» Bacău le mulțumește tuturor copiilor și părinților care ne-au vizitat standurile la «Orășelul Copiilor» și îi asigură că vom rămâne mereu aceiași parteneri de nădejde ai comunității, la datorie pentru siguranța și zâmbetul lor”, a declarat căpitan Alexandra Dănculea.

Pentru câteva ore, la Insula de Agrement, misiunea jandarmilor nu a însemnat intervenții sau ordine publică. A însemnat încredere, apropiere și multe zâmbete. Iar după reacția copiilor, misiunea poate fi considerată, fără îndoială, îndeplinită.