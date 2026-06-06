Bacău: Pompierii au intervenit în mai multe zone din Onești și împrejurimi pentru evacuarea apei acumulate în urma ploilor

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești au intervenit, sâmbătă, pentru gestionarea efectelor produse de precipitațiile abundente și acumulările de apă înregistrate în municipiul Onești și în localitățile din apropiere.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, echipajele operative au desfășurat mai multe misiuni pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice și protejarea bunurilor cetățenilor.

Intervențiile au vizat evacuarea apei dintr-un beci din satul Gutinaș, comuna Ștefan cel Mare, precum și din mai multe curți și beciuri din municipiul Onești. Pompierii au acționat pe strada Calea Bacăului, strada Ecoului, Aleea Podu Alb, strada Nucului și strada Valea Caraclăului.

De asemenea, echipajele au intervenit pentru îndepărtarea apei acumulate pe carosabil pe strada Perchiului din Onești și pentru degajarea unui autoturism rămas blocat pe un drum afectat de ploile torențiale, în cartierul Slobozia, pe drumul spre Rotunda.

Reprezentanții ISU au precizat că pompierii monitorizează permanent evoluția situației din teren și sunt pregătiți să intervină în continuare pentru gestionarea efectelor generate de fenomenele meteorologice, în sprijinul cetățenilor și al comunităților afectate.