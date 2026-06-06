Slujba Stâlpilor în memoria părintelui Adrian Constantin Frunză

Părintele Adrian Constantin Frunză, trecut recent la Domnul, a fost omagiat prin slujba stâlpilor, oficiată în prezența unui numeros sobor de ierarhi, preoți și credincioși, care au venit să îi aducă un ultim omagiu și să își exprime regretul pentru dispariția sa.

Slujba a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim Băcăuanul, alături de un sobor de preoți.

În rândul celor prezenți s-au aflat și reprezentanți ai vieții publice și administrative, între care și președintele Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, care au dorit să își exprime respectul față de cel dispărut.

La finalul slujbei, atmosfera încărcată de emoție a fost completată de o ploaie puternică, moment pe care mulți dintre cei prezenți l-au perceput ca o simbolică expresie a tristeții colective.

Părintele Adrian Constantin Frunză este amintit ca un slujitor al Bisericii apropiat de oameni, cunoscut pentru disponibilitatea sa de a oferi sprijin, sfat și îndrumare credincioșilor.

Dumnezeu să îl odihnească în pace.