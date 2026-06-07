Bacău: Casa „Dr. Pătrășcanu” a intrat în patrimoniul public al județului

Monumentul istoric Casa „Dr. Pătrășcanu”, situat în centrul municipiului Bacău, a intrat în patrimoniul public al Județului Bacău, după ce Consiliul Județean și-a exercitat dreptul de preempțiune și a finalizat procedura de achiziție, a anunțat președintele Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț.

Potrivit acesteia, săptămâna trecută a fost semnat actul de adjudecare al imobilului, în urma exercitării dreptului de preempțiune în două etape de către administrația județeană.

Casa „Dr. Pătrășcanu”, monument istoric de categoria B, este considerată una dintre cele mai importante proprietăți de patrimoniu ale municipiului Bacău. Ansamblul este amplasat pe un teren de aproximativ 1.733 de metri pătrați și cuprinde două corpuri de clădire cu o suprafață desfășurată totală de circa 700 de metri pătrați.

Președintele Consiliului Județean a precizat că achiziția reprezintă doar prima etapă a unui proces mai amplu de valorificare și administrare a imobilului. În perioada următoare vor fi clarificate aspectele juridice rezultate din preluare, inclusiv situația contractelor de închiriere aflate în derulare și a altor sarcini înscrise în cartea funciară.

„Ne dorim ca fiecare decizie privind viitorul Casei Pătrășcanu să fie fundamentată pe expertiză, legalitate și respect față de opiniile băcăuanilor, astfel încât această clădire emblematică să poată redeveni, în timp, un spațiu valoros pentru comunitatea noastră”, a declarat Cristina Breahnă-Pravăț.

Reprezentanții Consiliului Județean au anunțat că procesul de administrare și punere în valoare a imobilului va fi abordat etapizat, urmând să fie stabilite soluțiile privind destinația și utilizarea viitoare a clădirii.

Potrivit președintelui CJ Bacău, inițiativa a beneficiat de sprijinul mai multor persoane și instituții implicate în elaborarea proiectului, identificarea resurselor financiare și finalizarea documentației necesare achiziției.