Judo: Băcăuanca Rebeca Drobotă, bronz la Naționalele U23 Tineret

Competiția și medalia pentru SCM Bacău. Ultima reușită are străluciri de bronz și a venit recent, la Cluj Napoca, gazda Campionatelor Naționale de judo U23 Tineret și U12.

La Cluj, Rebeca Drobotă, judoka antrenată la clubul băcăuan de Constantin Manole și, totodată, componentă a Centrului Olimpic de la București a cucerit bronzul în cadrul Naționalelor U23 Tineret.

La finalul unei competiții puternice, Rebeca a urcat pe treapta a treia a podiumului în limitele categoriei 63 kg. Foarte aproape de o medalie la Campionatele Naționale U23, dar la masculin, s-a aflat și fratele Rebecăi, Andrei.

Legitimat, la rândul său, la SCM Bacău, sub comanda profesorului Manole, Andrei, care se află în pregătire cu lotul național la Cluj, s-a clasat al cincilea la categoria de greutate 66 kg. Și cum exemplul Rebecăi și al lui Andrei este unul motivant, mezinul familiei, David Drobotă calcă pe urmele surorii și ale fratelui, dovadă locul 7 ocupat la această ediție a Campionatului Național U12, la categoria de greutate 38 kg.

„O familie frumoasă de judoka, o familie care ne-a reprezentat cu cinste și cu rezultate bune în decursul anilor la campionate naționale, balcanice, cupe și turnee internaționale, o familie de care suntem mândri”, a concluzionat antrenorul SCM Bacău, Constantin Manole.