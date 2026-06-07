Lucrările de modernizare combinatul siderurgic al lui Umbrărescu avansează

Noi imagini aeriene filmate cu drona în zilele de 3 și 4 iunie surprind una dintre cele mai spectaculoase operațiuni desfășurate în cadrul procesului de repornire a combinatului siderurgic UMB STEEL Oțelu Roșu: mutarea celor două filtre gigant ale instalației de desprăfuire de la Oțelăria Electrică.

Operațiunea face parte din amplul program de modernizare și reconfigurare a facilităților industriale, derulat după preluarea combinatului de către familia Umbrărescu. Dimensiunile impresionante ale echipamentelor și complexitatea lucrărilor evidențiază amploarea investițiilor realizate pentru readucerea în funcțiune a uneia dintre cele mai vechi platforme siderurgice din România.

Combinatul Oțelu Roșu a fost achiziționat în ianuarie 2025 de antreprenorul Dorinel Umbrărescu, prin compania Eco Wind Power, deținută de familia sa. Tranzacția s-a realizat în urma unei licitații, valoarea acesteia fiind de aproximativ 141,65 milioane de lei, inclusiv cheltuielile de procedură.

Planurile noilor proprietari prevăd investiții de ordinul sutelor de milioane de lei pentru repornirea activității industriale, oprită încă din anul 2012. În prima etapă, proiectul ar urma să genereze între 100 și 150 de locuri de muncă, urmând ca numărul angajaților să crească la 300-400 în perioada următoare.

Potrivit informațiilor disponibile, viitoarea producție ar putea fi orientată către fier-beton striat și sârmă, materiale utilizate pe scară largă în construcțiile de infrastructură. O astfel de strategie ar integra activitatea combinatului în lanțul economic al grupului UMB, implicat în prezent în numeroase proiecte de autostrăzi, poduri și viaducte din România.

Combinatul din Oțelu Roșu are o istorie de peste 220 de ani, primele atestări documentare datând din 1796, în perioada administrației habsburgice. De-a lungul timpului, unitatea a reprezentat unul dintre pilonii industriei siderurgice din Banat, înainte de a-și înceta activitatea pe fondul dificultăților financiare.

Relansarea producției este privită ca una dintre cele mai importante investiții industriale din vestul țării din ultimii ani, cu potențialul de a revitaliza economia locală, de a crea noi locuri de muncă și de a readuce în circuit o capacitate industrială cu tradiție.

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