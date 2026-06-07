„Privire și lumină” – prima ediție a expoziției de fotografie din cadrul proiectului „Lentila. Povestea”

La Galeria de Artă „Alfa” din cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, a avut loc, joi, 4 iunie, vernisajul expoziției de fotografie „Privire și lumină”, organizată în cadrul proiectului „Lentila. Povestea”, un demers dedicat descoperirii și promovării noilor talente pasionate de arta fotografică.

Aflată la prima ediție, expoziția a reunit lucrări realizate de participanți care, prin sensibilitate, creativitate și dorința de a surprinde lumea din jur, au demonstrat că fotografia este mai mult decât o tehnică, fiind un mijloc de exprimare artistică și de comunicare vizuală.

Participanții acestei ediții, prezentați în ordine alfabetică, au fost: Adelina Albu, Roxana Băncilă, Cyndia Butacu, Carla Cernat, Alesia Chirilă, Alin Ciubotaru, Claudia Ciontea, Mihaela Craiu, Daria Elena Făinaru, Radu Gălan, Casandra Grama, Mara Ioana Lazăr, Alin Leancă, Matei Lungu, Elena Nazarie, Mihaela Nazarie, Teodora Nica, Sebastian Sascău, Lucian Șerban, Monica Ștefanache, Andreea Turcu și Mihnea Baran.

În cadrul evenimentului au fost acordate diplome de participare, ca o recunoaștere a implicării și a parcursului artistic început prin intermediul fotografiei.

Mesajul transmis în cadrul evenimentului a evidențiat faptul că fotografia reprezintă o formă de exprimare artistică în care sensibilitatea, imaginația și capacitatea de a surprinde momente cu impact sunt la fel de importante ca stăpânirea tehnicii fotografice. Participanții au fost încurajați să transforme ceea ce văd în jurul lor în povești vizuale, să exploreze emoția, misterul și acel element surprinzător care poate face ca o imagine să rămână în memoria privitorului.

Expoziția „Privire și lumină” marchează începutul unui proiect care își propune să creeze o comunitate dedicată pasionaților de fotografie și să ofere un spațiu de întâlnire între creativitate, inspirație și dialog artistic.

Realizarea acestei prime ediții a fost posibilă cu sprijinul colaboratorilor: Colegiul Național „George Apostu”, Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Bacău, Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău și Lexie Art.

Prin această primă ediție, proiectul „Lentila. Povestea” își propune să devină o inițiativă culturală de durată, oferind tinerilor și tuturor celor pasionați de fotografie oportunitatea de a-și dezvolta creativitatea și de a împărtăși publicului propriile viziuni artistice.

Prima ediție reprezintă începutul unui drum pe care organizatorii speră să îl continue și în anii următori, prin noi întâlniri dedicate artei fotografice și prin organizarea celei de-a doua ediții.

Felicitări tuturor participanților pentru pasiune, creativitate și curajul de a transforma lumina și privirea în povești!

Coordonator proiect: Mihnea Baran

Foto: Sebastian Sascău