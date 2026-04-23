Alexandru-Ioan Jicu, calificat în lotul lărgit de seniori după victoria la Olimpiada Națională de Fizică

Elevul Alexandru‑Ioan Jicu, de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău, a fost admis în lotul lărgit de seniori al României la fizică, după ce anterior a obținut locul I la Olimpiada Națională de Fizică, au anunțat reprezentanții colegiului.

Potrivit instituției de învățământ, elevul — încă aflat la categoria juniori — a ales să participe la barajul destinat seniorilor, făcând astfel un pas către competițiile internaționale de nivel superior. Rezultatele anunțate recent confirmă admiterea sa în lotul lărgit din care vor fi selectați reprezentanții României pentru trei olimpiade internaționale de fizică.

Profesorii colegiului au subliniat că performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât elevul ar fi putut concura în continuare la nivelul juniorilor, unde ar fi avut șanse mari la un nou rezultat important, inclusiv la Balcaniada de Fizică.

În perioada următoare, Alexandru-Ioan Jicu se confruntă însă cu suprapunerea mai multor baraje și olimpiade, situație care ar putea impune alegerea uneia dintre direcțiile pentru care s-a pregătit.

Reprezentanții colegiului băcăuan au transmis că îl susțin în continuare, exprimându-și speranța că elevul va reuși să valorifice în competițiile internaționale munca depusă până acum și să aleagă parcursul care îi va permite cea mai mare dezvoltare academică.