„Sinestezii vizuale”, cu Ilie Boca și Ovidiu Ungureanu              

Muzeul de Artă Constanța organizează vineri, 24 aprilie 2026, ora 14.00, expoziția „Sinestezii vizuale”, semnată de reputatul pictor Ilie Boca, împreună cu artistul vizual Ovidiu Ungureanu, membri ai Filialei Bacău a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Curatorul expoziției este Lelia Rus-Pîrvan.

„Sinestezii vizuale” este un proiect artistic colaborativ inedit, început în anul 2017 la Bacău, care aduce împreună două limbaje vizuale distincte – pictura/grafica și fotografia – într-un dialog coerent și expresiv. Demersul propune o întâlnire între generații și perspective artistice diferite, în care imaginea picturală și cea fotografică se completează și se potențează reciproc, oferind publicului o experiență vizuală complexă și actuală.

„Seria de lucrări pune în discuție un procedeu de juxtapunere al unor practici artistice experimentale, care decriptează temporal și totodată speculativ atitudinile ofertei și luării în posesie. Imaginile stratificate, propun un background vizual alb-negru, încărcat de emoții, în care fotograful stabilește un loc de întâlnire cu pictorul, în spațiul comun rural moldovenesc. Procesul cumulativ, desfășurat pe două planuri, stabilește în primă fază gama griurilor subtile fotografice, pentru ca mai apoi să dea curs unui fenomen al dramatizării și în același timp al arhivării semnelor și simbolurilor din imageria tradițională și personală, descrise plastic prin tușe și siluete expresive.” – conf. univ. dr. Bogdan Teodorescu

„Expoziția Sinestezii vizuale nu este doar despre lucrările pe care le-am creat împreună cu Ovidiu Ungureanu, ci mai ales despre dialog: dialogul cu alți artiști, în special cu cei tineri, care aduc mereu perspective neașteptate și proaspete. Această colaborare a fost o călătorie de descoperire – a peisajelor, a luminii și a semnelor subtile care ne definesc”. – Ilie Boca

Cu o carieră de peste patru decenii, Ilie Boca este considerat un nume de referință în arta plastică românească, fiind apreciat pentru forța expresivă, profunzimea simbolică și autenticitatea limbajului plastic. Lucrările sale au fost expuse în numeroase orașe din România și din străinătate, între care București, Cluj-Napoca, Iași, Roma, Düsseldorf, Basel, Budapesta, Cairo și New York. De-a lungul carierei sale, s-a remarcat nu doar ca artist, ci și ca un important animator al vieții culturale, fiind membru fondator și timp de peste două decenii președinte al Filialei UAP Bacău, precum și inițiator al unor proiecte majore precum „Saloanele Moldovei”.

În anul 1997 i s-a acordat titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, iar în 1998 a devenit Cetățean de Onoare al localității Botoșana. În anul 2000, maestrul Ilie Boca a fost decorat cu Ordinul „Steaua României” în grad de Ofițer, iar în 2012 a primit titlul de Cetățean de Onoare al județului Bacău. A fost distins cu mai mult de zece premii și burse și este numit adesea „patriarhul artei contemporane băcăuane”.

Ovidiu Ungureanu, artist vizual, este o prezență activă și inovatoare în peisajul cultural contemporan. Implicat în numeroase proiecte artistice, a inițiat și coordonat rezidențe de creație (Rezidența Tescani, 2018-2025; Pralea 2016-2017, Camera obscură – Centrul de Cultură „George Apostu” 2022- 2025 etc.), a realizat filme documentare și a publicat albume dedicate artei contemporane.

Ovidiu Ungureanu a participat la expoziții personale sau de grup din România și de peste hotare. De numele său sunt legate o serie de proiecte de fotografie și instalații multimedia: Castele și Palate, I-auzi corbii, Tur de confrerie, Imagini recurente, La locul faptei cu Ion Grigorescu, Lumi oglindite (Finlanda), Cura de Oxum (Rio de Janeiro), Artiști români în Sinemorets (Bulgaria), Saloanele Moldovei (România-Republica Moldova) și lista ar putea continua.

Este laureat al Premiului Consiliului Director al Uniunii Artiștilor Plastici din România, acordat în cadrul Galei Premiilor UAP 2025.

Deși nu pot fi prezent la Muzeul de Artă din Constanța, la malul mării – un loc care mereu mi-a plăcut pentru energia și lumina lui –, mă bucur să vă fiu alături prin acest mesaj. Expoziția „Sinestezii vizuale”, inițiată în anul 2017, nu este doar despre lucrările pe care le-am creat împreună cu Ovidiu Ungureanu, ci mai ales despre dialog: dialogul dintre noi, născut în contexte artistice precum taberele de creație și atelierele-studio, care au generat perspective proaspete și neașteptate. Acest demers comun s-a construit ca un dialog între generații, dar și între idei și medii artistice diferite – pictura și fotografia. Colaborarea noastră a devenit, în timp, o veritabilă călătorie de descoperire: a peisajelor, a luminii și a acelor semne subtile care ne definesc. A fost o experiență care m-a ajutat să privesc, alături de el, detalii pe care poate nu le-aș fi descoperit singur și să construim împreună o formulă artistică aparte, bazată pe complementaritate și bucuria întâlnirilor. Îi mulțumesc lui Ovidiu pentru acest proiect inedit! Cred că arta există cu adevărat atunci când este împărtășită – cu alți artiști și, desigur, cu publicul. Este o mare bucurie să putem prezenta aceste lucrări la Muzeul de Artă din Constanța. Vă mulțumesc că ați venit și sper ca expoziția să fie pentru fiecare dintre Dvs. un prilej de descoperire și, mai ales, de bucurie vizuală. Ilie Boca, Bacău, aprilie 2026