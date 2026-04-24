Stație de sortare a agregatelor minerale din comuna Negri, sancționată de Garda de Mediu Bacău. Activitatea a fost suspendată

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Bacău au aplicat sancțiuni unei societăți care exploata o stație de sortare a agregatelor minerale pe râul Siret, în extravilanul comunei Negri, după ce au constatat mai multe nereguli privind autorizațiile de mediu și gospodărirea apelor.

Controlul a avut loc în cadrul unei acțiuni de verificare a operatorilor economici care desfășoară activități pe cursul râului Siret. Stația verificată este amplasată la coordonatele 46°43’08.4″N 26°55’52.6″E, în extravilanul localității Negri, județul Bacău.

Potrivit comisarilor de mediu, în timpul controlului susținut inclusiv prin utilizarea imaginilor aeriene, reprezentanții societății au susținut că instalația se afla în „probe tehnologice”. Inspectorii au stabilit însă că stația funcționa efectiv, în lipsa documentelor legale necesare desfășurării activității.

În urma verificărilor, echipa de control a identificat mai multe abateri. Printre acestea se numără funcționarea fără autorizație de mediu, document obligatoriu pentru activitățile cu impact asupra mediului, precum și lipsa autorizației de gospodărire a apelor, emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor, necesară pentru intervențiile pe cursurile de apă. De asemenea, operatorul economic nu avea evidența gestiunii deșeurilor generate pe amplasament.

Pentru neregulile constatate, comisarii au aplicat o amendă contravențională în valoare de 40.000 de lei. Totodată, a fost dispusă suspendarea activității stației de sortare a agregatelor minerale până la obținerea tuturor actelor de reglementare necesare, respectiv autorizația de mediu și autorizația de gospodărire a apelor. În plus, operatorul a primit avertisment pentru nerespectarea regimului deșeurilor.

Reprezentanții Gărzii de Mediu Bacău au transmis că acțiunile de control pe cursurile de apă din județ vor continua, scopul fiind verificarea respectării legislației de mediu și protejarea resurselor naturale. Comisarii subliniază că vor interveni ori de câte ori există activități care pot afecta integritatea mediului.