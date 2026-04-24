Fotbalul băcăuan la 360 de grade

FC Bacău și-a asigurat matematic prezența în eșalonul secund și forțează locul 1 în Grupa B din play-out, Viitorul Onești își continuă parcursul de regularitate în play-off-ul Ligii 3, în timp ce Aerostar trăiește tot mai periculos. Iar în campionatul județean, AS Negri conduce ostilitățile, cu trei puncte avans față de tandemul CS Bârsănești- AFC Bubu

Nu e timp pentru respiro. Provocările continuă să fie la tot pasul pentru echipele băcăuane. Inclusiv pentru vârful de lance FC Bacău, care, chiar dacă și-a asigurat matematic continuitatea la nivelul Ligii 2, este departe de a-și fi încheiat conturile cu actualul sezon. „Alb-roșii” au depășit momentul nefast al celor două înfrângeri consecutive (0-1 la Reșița și 1-3 acasă cu penultima clasată, Olimpia Satu Mare), iar victoria cu 3-1 repurtată weekendul trecut, pe teren propriu, cu CS Afumați, grație golurilor marcate de P. Petre (min. 7), A. Pavel (21) și Aftanache (90), respectiv Diomande (64), pe lângă faptul că i-a ajutat să timbreze prezența și în viitoarea stagiune de eșalon secund, îi ține în cursă pentru câștigarea Grupei B a play-out-ului. Băcăuanii, aflați la numai un punct în spatele liderei CSM Reșița, vor evolua sâmbătă, 25 aprilie, la Chiajna, unde vizează un nou rezultat bun. Bun este și parcursul Viitorului Onești, fără rateu la prima sa prezență în play-off-ul Ligii 3. În etapa a treia din play-off-ul Seriei 1, oneștenii au trecut cu 1-0 de Sporting Liești grație reușitei lui R. Bortoș (min. 58). Cu șapte puncte luate în cele trei runde din play-off, „alb-verzii” sunt neînvinși în această a doua fază a campionatului, statut de care se mai bucură doar aspirantele la promovare din Seria 1, Șoimii Gura Humorului și Cetatea Suceava. Iar seria oneșteană poate continua având în vedere că viitoarea adversară, CS Blejoi, este „lanterna roșie” a seriei. Cu totul altfel stau lucrurile pentru Aerostar Bacău. „Aviatorii” sunt picaj, riscând foarte serios impactul cu Liga 4 în cazul în care nu se vor redresa rapid. Runda trecută, echipa lui Andrei Întuneric a obținut primul punct din play-out, remizând acasă, 2-2, cu CS Gheorgheni, în ciuda faptului că a condus cu 1-0 (Băisan- min. 11) și 2-1 (Corban- 56). Puțin, foarte puțin. Și, mai ales, foarte îngrijorător, în condițiile în care băcăuanii ocupă locul 7, direct retrogradabil. Sâmbăta aceasta, Aerostar va susține un adevărat pre-baraj pentru salvare pe terenul Adjudului pregătit de ex-ul Cristi Popovici. Un nou eșec ar suna ca o adevărată condamnare pentru „aviatori”, în timp ce o victorie ar valora precum… kerosenul. Mai jos decât Aerostar în play-out-ul Seriei 1 se află doar cealaltă echipă băcăuană, FC Bacău 2, care a cedat la finele săptămânii trecute cu 4-2 la Odorheiu Secuiesc, iar vineri, 24 aprilie, va primi vizita Gheorgheniului, la Ruși Ciutea. În fine, la nivelul Ligii 4, AS Negri conduce ostilitățile, grație succesului cu 4-2 în fața Vulturului Măgirești, coroborat cu eșecul Bârsăneștiului la Buhuși, în meciul cu Bubu. Duminică, 25 aprilie, la Helegiu este programat derby-ul CS Bârsănești- AS Negri. Așadar, nu e timp pentru respiro!

Liga 2/ Play-off

Rezultatele etapei a cincea : Chindia Târgoviște- Sepsi Sfântu-Gheorghe 0-1, FC Voluntari- Steaua București 2-0, FC Bihor Oradea- Corvinul Hunedoara 1-3.

Programul etapei viitoare/ joi, 23 aprilie, ora 17.15 : FC Bihor- Sepsi Sfântu-Gheorghe. Sâmbătă, 25 aprilie, ora 11.00 : Chindia- FC Voluntari. Ora 13.00 : Steaua- Corvinul.

Clasament : 1) Corvinul 62p., 2) Sepsi 57p., 3) FC Voluntari 52p., 4) Steaua 45p., 5) FC Bihor 42p., 6) Chindia 39p.

Liga 2/ Play-out, Grupa A

Rezultatele etapei a patra : Metalul Buzău- ACSM Politehnica Iași 2-0, ASA Târgu-Mureș –Gloria Bistrița 1-1, CS Dinamo București- CSM Slatina 1-2, AFC Câmpulung Muscel 2022- CSM Ceahlăul Piatra Neamț 3-3.

Programul vetapei viitoare/ sâmbătă, 25 aprilie, ora 11.00 : Ceahlăul- CS Dinamo, CSM Slatina- ASA Târgu-Mureș, Gloria Bistrița- Metalul Buzău, Politehnica Iași- AFC Câmpulung Muscel.

Clasament : 1) Metalul Buzău 44p. (golaveraj 11-3), 2) ASA Târgu-Mureș 44p. (9-6), 3) Politehnica Iași 37p., 4) CSM Slatina 36p., 5) Gloria Bistrița 30p., 6) Ceahlăul 20p., 7) CS Dinamo București 19p., 8) AFC Câmpulung Muscel 11p.

Liga 2/ Play-out, Grupa B

Rezultatele etapei a patra : FC Bacău- CS Afumați 3-1, CSM Reșița- Concordia- Chiajna 1-2, CS Tunari- CSC Dumbrăvița 2-1, Olimpia Satu Mare- CSC 1599 Șelimbăr 4-0.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 25 aprilie, ora 11.00 : CSC Șelimbăr- CS Tunari, CSC Dumbrăvița- CSM Reșița, Concordia Chiajna- FC Bacău, CS Afumați- Olimpia Satu Mare.

Clasament : 1) CSM Reșița 40p., 2) FC Bacău 39p., 3) Concirdia Chiajna 37p., 4) CS Afumați 34p., 5) CSC Dumbrăvița 26p., 6) CSC Șelimbăr 24p., 7) Olimpia Satu Mare 23p., 8) CS Tunari 20p.

Liga 3/ Play-off, Seria 1

Rezultatele etapei a treia : Cetatea 1932 Suceava- CS Blejoi 1-0, Viitorul Onești- Sporting Liești 1-0, Știința Miroslava- KSE Târgu-Secuiesc 1-3, Șoimii Gura Humorului – Sepsi Sfântu-Gheorghe 2 4-0.

Programul etapei viitoare/ vineri, 24 aprilie, ora 17.00 : Sepsi Sfântu-Gheorghe 2- Cetatea Suceava, CS Blejoi- Viitorul Onești. Sâmbătă, 25 aprilie, ora 17.00: Sporying Liești- Știința Miroslava, KSE Târgu-Secuiesc- Șoimii Gura Humorului.

Clasament : 1) Șoimii Gura Humorului, 20p. 2) Cetatea Suceava 19p., 3) Sporting Liești 16p., 4) KSE Târgu-Secuiesc 15p., 5) Viitorul Onești 14p., 6) Știința Miroslava 10p., 7) Sepsi 2 5p., 8) CS Blejoi 2p.

Liga 3/ Play-out, Seria 1

Rezultatele etapei a treia: Aerostar Bacău- CS Gheorgheni 2-2, ACS USV Iași- CSM Adjud 1946 1-1, AFC Odorhieu- Secuiesc- FC Bacău 2 4-2, CSM Bucovina Rădăuți- CSM Vaslui 0-3.

Programul etapei viitoare/ vineri, 24 aprilie, ora 17.00 : AFC Odorheiu-Secuiesc- CSM Bucovina Rădăuți, FC Bacău 2- CS Gheorgheni. Sâmbătă, 25 aprilie, ora 17.00 : CSM Vaslui- ACS USV Iași, CSM Adjud 1946- Aerostar Bacău.

Clasament : 1) CSM Vaslui 37p., 2) AFC Odorheiu Secuiesc 25p., 3) ACS USV Iași 32p., 4) CS Gheorgheni 31p., 5) Bucovina Rădăuți 29p., 6) CSM Adjud 1946 26p. (2-1), 7) Aerostar Bacău 26p. (5-8), 8) FC Bacău 2 15p.

Liga 4/ Play-off

Rezultatele primei etape : AFC Bubu- CS Bârsănești 3-0, AS Negri- Vulturul Măgirești- 4-2.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 25 aprilie, ora 11.00 : Vulturul Măgirești- AFC Bubu. Duminică, 26 aprilie, ora 11.00 : CS Bârsănești- AS Negri (teren Helegiu).

Clasament : 1) AS Negri 56p., 2) FC Bubu 53p., (golaveraj 104-10) 3) CS Bârsănești 53p. (78-21), 4) Vulturul Măgirești 44p.

Liga 4/ Play-out, Grupa A

Rezultatele primei etape : Voința Bacău –Recolta Urechești 3-2, CSM Moinești- AS Măgura Cașin 2-1, Gloria Zemeș- CS Faraoani 3-1. Viitorul Nicolae Bălcescu a stat.

Programul etapei viitoare/ duminică, 26 aprilie, ora 11.00 : Recolta Urechești- Viitorul Nicolae Bălcescu, CS Faraoani- Voința Bacău. CSM Moinești stă, iar partida AS Măgura Cașin- Gloria Zemeș a fost amânată.

Clasament : 1) Viitorul Nicolae Bălcescu 44p. (golaveraj 60-28), 2) Voința Bacău 44p. (50-23), 3) Gloria Zemeș 39p., 4) CSM Moinești 34p., 5) AS Măgura Cașin 27p., 6) CS Faroani 23p., 7) Recolta Urechești 12p.

Liga 4/ Play-out, Grupa B

Rezultatele primei etape : Sportul Horgești- Viitorul Dămienești 3-4, UZU Dărmănești- Bradul Mânăstirea Cașin 3-0, CS Dofteana – ACS Gauss Bacău 7-0. CS Măgura Târgu-Ocna a stat.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 25 aprilie, ora 17.00 : Măgura Târgu-Ocna- Gauss Bacău. Duminică, 26 aprilie, ora 11.00 : Bradul Mânăstirea Cașin- Sportul Horgești, Viitorul Dămienești- CS Dofteana. UZU Dărmănești stă.

Clasament : 1) CS Dofteana 36p., 2) Măgura Tărgu-Ocna 33p. , 3) UZU Dărmănești 27p., 4) Sportul Horgești 25p., 5) Bradul Mânăstirea Cașin 18p., 6) Viitorul Dămienești 8p., 7) Gauss Bacău 4p.