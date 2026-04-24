Prejudiciu recuperat de polițiștii din Slănic Moldova într-un dosar penal de furt

Polițiștii din Slănic Moldova au recuperat prejudiciul într-un dosar penal de furt, după ce au identificat persoana bănuită de sustragerea unui telefon mobil aparținând unei turiste.

La data de 5 aprilie a.c., o femeie în vârstă de 46 de ani, aflată în stațiunea Slănic Moldova, a solicitat sprijinul polițiștilor după ce i-ar fi fost sustras telefonul mobil pe care îl lăsase pe cupola autoturismului.

În urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat un bărbat de 52 de ani, din județul Vaslui, bănuit de comiterea faptei.

Prejudiciul a fost recuperat, bărbatul achitând contravaloarea telefonului mobil persoanei vătămate.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

Polițiștii recomandă cetățenilor să acorde o atenție sporită bunurilor personale și să evite lăsarea la vedere, în autoturisme sau în locuri nesupravegheate, a obiectelor de valoare.