Jandarm băcăuan, erou în timpul liber. A salvat un copil de la înec în Insula de Agrement

Un jandarm din cadrul Detașamentului 2 al Grupării de Jandarmi Mobile Bacău a intervenit prompt pentru salvarea unui copil aflat în pericol de înec în zona Insulei de Agrement din municipiul Bacău, deși se afla în timpul liber.

Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 7 iunie 2026, în intervalul orar 16:30 – 17:00. Sergentul major Prisecaru Ciprian se afla în zona Insulei de Agrement când a observat doi copii, în vârstă de 12 și 13 ani, care se jucau în apropierea apei.

La un moment dat, unul dintre minori a căzut în apă și nu a mai reușit să ajungă singur la mal. Observând situația de pericol, jandarmul a intervenit imediat pentru salvarea copilului.

În ajutorul său a venit și un cetățean aflat în zonă, care își plimba câinele. Acesta a pus la dispoziție lesa animalului, folosită pentru a ajunge în siguranță la copilul aflat în apă.

Datorită intervenției rapide și colaborării dintre cei doi, minorul a fost scos din apă și adus la mal fără a suferi vătămări.

Reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile Bacău au subliniat că gestul sergentului major Prisecaru Ciprian demonstrează faptul că responsabilitatea și spiritul de sacrificiu specifice profesiei de jandarm nu se opresc odată cu încheierea programului de lucru.

„Intervenția demonstrează încă o dată că pregătirea profesională, spiritul de observație și responsabilitatea față de comunitate nu se limitează la exercitarea atribuțiilor de serviciu, ci reprezintă valori asumate permanent de cei care poartă uniforma Jandarmeriei Române”, au transmis reprezentanții instituției.

Gruparea de Jandarmi Mobile Bacău i-a adresat felicitări sergentului major Prisecaru Ciprian pentru promptitudinea și profesionalismul de care a dat dovadă, mulțumind totodată cetățeanului care a contribuit la salvarea copilului.

Reprezentanții Jandarmeriei consideră că astfel de exemple de implicare și solidaritate merită aduse în atenția publicului, întrucât pot reprezenta modele de conduită pentru întreaga comunitate.