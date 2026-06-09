Noua biserică din Scutaru, ridicată în memoria eroilor Primului Război Mondial, a fost sfințită de ierarhii Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului

Comunitatea din satul Scutaru a trăit un moment deosebit de important pentru viața spirituală a localității, odată cu sfințirea noii biserici parohiale și a centrului socio-cultural construit în apropierea lăcașului de cult.

Slujba de târnosire a fost oficiată de Ioachim, împreună cu Teofil Trotușanul, în prezența unui număr mare de credincioși veniți să participe la eveniment.

Noua biserică, ridicată în memoria ostașilor căzuți în timpul Primul Război Mondial, a primit hramurile „Duminica Tuturor Sfinților” și „Sfântul Mare Mucenic Mina”.

Momentul sfințirii a fost precedat de oficierea Sfintei Liturghii, săvârșită de cei doi ierarhi împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre misiunea apostolică a Bisericii și despre responsabilitatea creștinilor de a transmite credința și valorile evanghelice generațiilor viitoare.

Noua biserică și centrul socio-cultural sunt considerate repere importante pentru comunitatea din Scutaru, oferind atât un spațiu dedicat rugăciunii și vieții liturgice, cât și un loc destinat activităților educative și culturale desfășurate în cadrul parohiei.

Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare, credincioșii având posibilitatea să intre în altar și să se închine, potrivit tradiției ortodoxe care urmează slujbei de sfințire a unui nou lăcaș de cult.