Percheziții în județul Bacău într-un dosar de evaziune fiscală. Anchetatorii au ridicat 20.000 de euro și documente

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au efectuat marți, 9 iunie, șase percheziții domiciliare în județ, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de evaziune fiscală.

Acțiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunii naționale „JUPITER”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române. Cercetările sunt efectuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Potrivit anchetatorilor, din investigațiile desfășurate până în prezent a reieșit că, începând din anul 2016, două persoane din aceeași familie ar fi obținut venituri din construirea și comercializarea de locuințe, atât în nume propriu, cât și prin intermediul unei societăți comerciale, fără a declara aceste venituri autorităților fiscale.

Oamenii legii susțin că scopul ar fi fost sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat aproximativ 20.000 de euro, precum și documente și înscrisuri considerate relevante pentru continuarea cercetărilor.

La activități au participat specialiști din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău și efective ale Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, care au asigurat sprijinul necesar desfășurării intervențiilor.

Reprezentanții Poliției Române precizează că acțiunea face parte din măsurile adoptate pentru combaterea infracționalității economico-financiare și recuperarea prejudiciilor cauzate bugetului public.

Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea întregii activități infracționale și a eventualului prejudiciu produs.

Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.