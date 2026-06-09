A început greva japoneză la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Activitatea medicală se desfășoară normal

Angajații Spitalului Județean de Urgență Bacău au intrat, începând de marți, în grevă japoneză, în cadrul unui protest organizat la nivel național de Federația Sanitas din România.

Potrivit reprezentanților sindicatului, forma de protest nu afectează activitatea medicală, personalul continuând să își desfășoare atribuțiile în condiții normale. Pacienții beneficiază în continuare de consultații, tratamente și servicii medicale, fără restricții sau întârzieri generate de acțiunea sindicală.

Greva japoneză constă în purtarea unor banderole și afișarea mesajelor de protest, fără întreruperea activității. La Spitalul Județean de Urgență Bacău au fost afișate materiale prin care angajații își exprimă nemulțumirea față de măsurile care vizează sistemul de salarizare și condițiile de muncă din sănătate și asistență socială.

Conform mesajului transmis de Federația Sanitas, protestul este desfășurat sub sloganul „Activitatea continuă – Tăcerea nu” și urmărește susținerea revendicărilor privind valoarea de referință salarială, menținerea unor sporuri și asigurarea unui sistem de salarizare considerat echitabil pentru personalul din sănătate.

Sindicaliștii subliniază că protestul reprezintă un semnal de alarmă adresat autorităților și că, în această etapă, niciun pacient nu va avea de suferit din cauza acțiunilor revendicative.

Federația Sanitas a anunțat că la protest participă aproximativ 100.000 de angajați din sistemul sanitar și de asistență socială din întreaga țară.