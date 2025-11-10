Un bărbat din Bacău, trimis în judecată pentru ultraj după ce a lovit și amenințat doi polițiști

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a anunțat că a sesizat Judecătoria Bacău cu acordul de recunoaștere a vinovăției în cazul unui inculpat acuzat de ultraj împotriva a doi agenți de poliție.

Potrivit procurorilor, faptele au avut loc în noaptea de 30 iunie 2024, în jurul orei 00.00, în timpul unei intervenții a polițiștilor de la Secția 2 Poliție Bacău, la un eveniment din zona fostului Bancorex, vis-a-vis de benzinăria MOL, pe strada 9 Mai.

Aflat sub influența băuturilor alcoolice, inculpatul s-a opus conducerii la sediul poliției, moment în care a lovit-o pe unul dintre agenți – persoana vătămată P.V.R. – cu piciorul în piept, în bărbie și în degetul mâinii stângi, provocându-i leziuni care au necesitat între 12 și 14 zile de îngrijiri medicale. Totodată, bărbatul a adresat amenințări cu acte de violență celor doi polițiști implicați, P.V.R. și M.S.A., aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, provocându-le o stare de temere.

În urma anchetei, procurorii au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu inculpatul, care, în prezența avocatului ales, a recunoscut comiterea faptelor și a acceptat încadrarea juridică.

Conform acordului, acesta urmează să fie condamnat la un an și 10 luni de închisoare, pedeapsă cu suspendarea executării sub supraveghere.

Parchetul precizează că această etapă reprezintă finalizarea anchetei penale și trimiterea acordului în instanță pentru validare, menționând că situația nu afectează principiul prezumției de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri definitive.