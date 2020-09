Ne bucurăm de o vară prelungită, cu temperaturi care ne duc cu gândul la vacanțe. O singură privire în calendar însă, ne aduce cu picioarele pe pământ. E sezonul gospodinelor care, ca niște veritabile albinuțe, cumpără tot ce trebuie de la piață, să pună pentru la iarnă. Dacă de zacuscă și alte conserve de gen s-au apucat de ceva vreme, ei bine, de câteva zile s-a dat startul la murături. Astfel, în piețe, pepenii de murat și gogonelele încep să își revendice titlul de vedete.

Majoritatea celor care vând la tarabe pepeni de murat și gogonele spun că marfa provine din zona Tecuci-Galați. Toată marfa este lăudată iar precupeții mai că nu ți-o bagă și-n sacoșă. Unii sunt chiar agresivi în vânzare iar cumpărătorii, mai de gura lor, își deschid portofelele. „La noi s-a făcut marfă bună. Am și avut grijă de ea. Chiar dacă a fost secetă, ne-am îngrijit să fie bine irigate culturile. Am muncit mult”, spune o vânzătoare care susține că ea și familia ei sunt producători și că zilele astea apar la piață și samsari. Interesant este că am rugat-o să ne arate cine vine cu marfă cumpărată de prin alte părți moment în care a devenit evazivă. Ca o concluzie, sper nu pripită, încă există divergențe între vânzătorii de la piață pe acest subiect, un subiect despre care nimeni nu vrea să vorbească. Mai de frică sau cine știe de ce.

Dintre cei care pot fi numiți samsari, unii spun că sunt oameni de afaceri, iar într-o piață liberă fiecare se descurcă cum poate. Și totul trebuie făcut legal, cu acte. Dincolo de orice diferend, prețurile sunt cele mai importante pentru cumpărători. Așa că, un kilogram de pepeni numai buni de pus la murat este 2 lei iar pătlăgelele, 3 sau 4 lei kilogramul, în funcție de mărime și aspect.

Disputa dintre producători și samsari e prezentă și în alte sectoare ale pieții. O precupeață, mai bună de gură, din zona tarabelor de lângă sectorul de flori de lângă Vivariu, chiar comenta controversele pe care le poartă zi de zi cu samsarii.

„Nici măcar nu au marfă ca lumea. O iau grămadă și vor să o vândă tot grămadă. Dar se compară ceapa lor cu a mea? Eu am făcut calitate, iar pentru asta am muncit. Ei o cumpără cu preț de mai nimic și le convine să vândă mai ieftin ca noi. Că ei n-au muncit pentru asta. E corect așa?”, zice femeia indignată. Cine să răspundă la așa ceva? Printre gospodinele cu sacoșele doldora de legume numai bune de pus la borcan am „scanat” și piața. E plină cu de toate. Bani să fie…