Troițe sfințite în comunitatea din Dofteana, cu participarea Președintelui Consiliului Județean Bacău

Zi de sărbătoare în comuna Dofteana, unde comunitatea locală a trăit momente de reculegere și credință la sfințirea troițelor din satele Larga și Cucuieți. Evenimentul a avut loc duminică, în prezența Președintelui Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, și a primarului Ioan Bujor, gazda manifestării.

Slujba de sfințire a fost oficiată de Înalt Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Bacăului, alături de un sobor de preoți, în fața unui număr mare de credincioși.

„Un moment emoționant de reculegere și credință, trăit alături de comunitatea locală. Aceste troițe vor rămâne simboluri veșnice ale credinței și ale istoriei acestor locuri”, a transmis Cristina Breahnă-Pravăț.

Noile troițe reprezintă repere spirituale și culturale pentru cele două sate, menite să întărească legătura comunității cu tradiția și valorile creștine.