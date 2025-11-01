Trei pisici din România, desemnate cele mai frumoase din lume în 2025!

În cadrul Campionatului Mondial Felin 2025, desfășurat la ROMEXPO, România și-a confirmat dominația pe scena mondială a frumuseții feline!

După titlul câștigat în 2023 de magnificul Maine Coon Panco’s Elros, în 2025, cel mai frumos motan din lume este din nou român!

Superbul Wild Forest’s Nordri, un impunător Norvegian de Pădure alb născut în România, a cucerit titlul suprem de Campion Mondial 2025, în fața a peste 750 de pisici din 35 de țări.

Iar performanța s-a dublat – și chiar triplat – printr-o poveste de familie unică:

fiul lui Nordri, Wild Forest’s Quasar în vârstă de 7 luni, a fost și el desemnat cel mai frumos motănel din lume în 2025, însă de această dată a adus victoria Elveției, țara în care locuiește acum.

Astfel, România semnează o dublă victorie genetică: tată și fiu, ambii campioni mondiali în același an, născuți în aceeași felisă românească RO*Wild Forest’s.

Wild Forest’s Nordri, care în 2024 a fost și Campion European, devine astfel primul motan din România ale cărui linii de sânge domină podiumurile internaționale, un alt fiu de-al său – Wild Forest’s Prosecco – reușind, în acest an, să învingă „vikingii” chiar la ei acasă, cucerind prestigioasa Cupă a Scandinaviei, în cea mai dificilă competiție a celor mai mari rase de pisici – Maine Coon și Siberiene.

După performanța lui Nordri, România a primit o nouă confirmare de valoare:

tot din România provine și „Ursoaica” albastră din Bucovina – Kira Kiralina, o pisică britanică cu păr scurt, care, după ce și-a învins toată concurența la categoria femele castrate, aduce și ea aurul pentru România – pentru prima dată în această categorie!

Vedeta absolută a popularității la Campionatul Mondial Felin a fost un motănel salvat de pe stradă!

Spark, un motănel fără pedigree, dar cu o poveste de film, salvat și readus la viață în secția UPU a Facultății de Medicină Veterinară din București, a furat inimile publicului și ale arbitrilor, devenind Vicecampion Mondial la categoria „Pisici de casă” — o categorie special creată pentru a promova empatia, incluziunea, salvarea și adopția pisicilor abandonate.

Ecou global al Campionatului Mondial Felin de la București

Succesul de la București a traversat continentele!

Associated Press, The Washington Times și ABC News au relatat despre eveniment, descriindu-l drept „cel mai mare show felin din lume”.

Este pentru prima dată în istoria FIFe când presa internațională de top scrie despre o competiție organizată în România – o performanță istorică semnată de Felis Romania.

Fapte & cifre

 757 pisici participante

 36 rase din 35 de țări

 398 crescători

 36 pisici adoptate

România – gazda excelenței mondiale

Prin efortul organizatorilor, Felis Romania a făcut istorie: a reunit la București excelența felină mondială, mediul academic veterinar, instituțiile statului și societatea civilă, consolidând imaginea României ca ambasador al empatiei, profesionalismului și performanței internaționale.

Pentru informații suplimentare: Adrian Dragotă – Președinte FELIS Romania, 0728 005 001 | ✉️ president@felisromania.ro