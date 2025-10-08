Trei lucrări realizate la ZIDART – Street Art Festival din Bacău, nominalizate la nivel internațional

Trei picturi murale realizate în cadrul ediției ZIDART 2025 – Mental Wall Being au fost nominalizate drept unele dintre cele mai bune lucrări de street art din lume pentru luna septembrie, pe platforma internațională Street Art Cities.

Cele trei lucrări care au atras atenția comunității internaționale sunt:

It’s ok to rest, semnată de artistul Smaja;

Pasărea Albastră, realizată de Patricia Mariano;

Empatia înseamnă să te pui în papucii altcuiva, creație a duo-ului artistic Medianeras.

Aceste muraluri nu doar colorează orașul Bacău, ci transmit mesaje profunde despre odihnă, empatie și libertate, valori ce definesc spiritul festivalului ZIDART și puterea artei de a vindeca și de a uni comunitatea.

Organizatorii invită publicul să susțină arta locală votând lucrările preferate pe platforma Street Art Cities până pe 10 octombrie. Fiecare vot contribuie la promovarea picturilor murale din Bacău pe plan internațional.

Link pentru vot: https://shorturl.at/ppCpg