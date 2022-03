Când, la începutul anilor ’90, România ajuta cu arme Republica Moldova, prinsă în războiul de la Nistru, Departamentul de Stat al SUA a avertizat țara noastră să se astâmpere, că poate și-o ia. Și România a trebuit să sisteze transporturile de arme și știm cum s-a terminat războiul. Astăzi, Departamentul de Stat face presiuni ca România să se amestece în războiul din Ucraina. Că arme, deja se bănuiește că trimite, că doar nu vin degeaba avioane de transport în fiecare zi în țară.

Autoritățile naționale se pregătesc să modifice lagislatia astfel încât, așa cum s-au jucat cu „pandemia” să se poată juca, pe viitor, cu declararea unor „stări de criză”, care, la fel ca și „starea de alertă”, nu există în Constituție. Mai mult, doate deciziile ar fi luate de CSAȚ deși acest organism nu are, acum, astfel de drepturi iar comanda militară a Armatei Române ar urma să fie predată unor forțe străine.

Cenzura și campania de propagandă pro-Ucraina dusă de presa națională în ultimele zile au urmărit să creeze o atitudine favorabilă a românilor față de o intervenție militară peste hotare. Și, pentru foarte multă lume s-a reușit, în general puștime care nu a văzut un mort decât la televizor și care încă are impresia că, după finalizarea jocului, morții reînvie.

Ce nu știu voinicii din spatele tastaturilor este că situația militară a României este cât se poate de dificilă. Armata țării nu are înzestrare tehnică, nu are echipament și nu are personal încadrat. Am putea spune că au distrus rușii în Ucraina mai mult armament decât are România. Noi nu avem aviație, tancurile noastre sunt extraordinare, mai ales cele din anii ’50, care nu mai dunt folosite nici de Ucraina, nici de Rusia, rachete avem doar pe hârtie, că Patrioatele n-au venit nici azi…

Cât despre rezerve… De mai bine de un deceniu nu s-au mai făcut încorporări. Ca să scoți un soldat cât de cât, ai nevoie de câteva luni de instrucție, ceea ce înseamnă că abia pe la toamna s-ar putea să avem ceva rezerviști capabili, dacă se va începe acum instrucția. Dar avem o minunată galerie de generali care știu să deseneze săgeți pe hartă.

Intrarea României într-un război e mai mult decât necugetată. Este o crimă la adresa tuturor celor trimiși să moară într-un conflict care nu este al nostru și pentru care nu suntem pregătiți.