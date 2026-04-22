Pisica din România care cucerește lumea: Kira Kiralina câștigă titlul Scandinavian Winner 2026

Pisica de rasă Kira Kiralina, vedeta crescătoriei Felisa Bucovina, își continuă parcursul spectaculos pe scena felină internațională, confirmându-și statutul de una dintre cele mai apreciate feline din lume.

După ce în 2025 a fost desemnată cea mai frumoasă pisică din lume și a obținut titlul de Campioană Mondială în cadrul Fédération Internationale Féline, începutul anului 2026 o găsește din nou în fruntea clasamentelor europene.

În februarie, Kira Kiralina a câștigat în Austria titlul Central European Winner 2026, fiind desemnată cea mai frumoasă pisică din Europa Centrală. Performanța a fost urmată, weekendul trecut, de o nouă confirmare la cel mai înalt nivel: în Danemarca, felina originară din România a obținut titlul FIFe Scandinavian Winner 2026, unul dintre cele mai prestigioase și dificile trofee din competițiile feline europene.

Concursul a reunit 798 de pisici, dintre care 212 doar în categoria Kirei, competiția fiind considerată extrem de exigentă datorită tradiției de peste un secol a țărilor scandinave în creșterea și selecția felinelor. Standardele din această regiune sunt recunoscute ca fiind printre cele mai ridicate din lume.

Supranumită de iubitorii de animale „ursoaica de Bucovina”, Kira Kiralina s-a născut la Iași, iar succesul său este văzut de crescători drept o confirmare a nivelului de excelență la care a ajuns felinologia românească în ultimele două decenii.

Publicul va avea ocazia să o întâlnească pe celebra felină pe 17 mai, la Moldova Mall, unde va participa la un turneu de prezentare alături de alte pisici din România, din rase diferite, care s-au remarcat în competițiile internaționale.