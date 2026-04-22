Bacău: Noi semafoare inteligente puse în funcțiune în mai multe intersecții din oraș

Noi echipamente de semaforizare au fost puse în funcțiune miercuri în mai multe intersecții din municipiul Bacău, în cadrul proiectului de implementare a unui sistem inteligent de gestionare a traficului, a anunțat administrația locală.

Potrivit municipalității, noile semafoare au devenit operaționale în intersecțiile și zonele: Tic-Tac, trecerea de pietoni din zona Spitalului Județean – strada Spiru Haret, trecerea de pietoni de la intersecția străzilor Carpați și Spiru Haret, trecerile de pietoni de pe strada Milcov, precum și intersecția străzilor Mărășești și 9 Mai, în zona Pasarelă – Cascada.

Autoritățile precizează că noile instalații nu reprezintă doar o modernizare a semafoarelor existente, ci fac parte dintr-un sistem integrat de trafic inteligent, care va modifica modul de gestionare a circulației în oraș.

Sistemul utilizează senzori instalați în carosabil pentru a monitoriza în timp real fluxul de vehicule, precum și camere video care supraveghează intersecțiile. Timpii de semaforizare nu mai sunt fixați, ci se adaptează dinamic în funcție de nivelul traficului.

Pe măsură ce intersecțiile vor fi conectate prin rețeaua de fibră optică, platforma va putea coordona circulația la nivelul întregului oraș, cu scopul de a reduce blocajele și de a optimiza durata semaforului verde.

Reprezentanții municipalității au precizat că implementarea sistemului marchează trecerea către o gestionare modernă a traficului, capabilă să anticipeze și să gestioneze mai eficient aglomerația.

Autoritățile le-au mulțumit cetățenilor pentru răbdare și au cerut scuze pentru eventualul disconfort creat pe durata lucrărilor de implementare a sistemului.