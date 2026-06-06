Jandarmeria Bacău recrutează candidați pentru școlile militare care pregătesc personal pentru MAI

Tinerii care își doresc o carieră în structurile Ministerului Afacerilor Interne se pot înscrie, în această perioadă, la concursurile de admitere organizate pentru instituțiile de învățământ superior și postliceal din structura Ministerului Apărării Naționale, care pregătesc personal pentru nevoile MAI.

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău desfășoară activități de recrutare a candidaților pentru sesiunea de admitere iulie-august 2026, atât pentru locurile destinate formării ofițerilor, cât și pentru cele dedicate maiștrilor militari și subofițerilor.

Înscrierile se desfășoară în perioada 2-17 iunie 2026, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Cererea-tip de înscriere și, după caz, consimțământul pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare trebuie completate olograf, semnate și transmise în format electronic la adresa de e-mail relatiipublice@jandarmeriabacau.ro.

Dosarele complete de candidat vor fi depuse la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, situat pe strada Constantin Mușat nr. 4, din municipiul Bacău, până la data de 22 iunie 2026. Primirea dosarelor se realizează de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-14:00.

Reprezentanții Jandarmeriei precizează că anunțul de concurs, care cuprinde informații privind numărul locurilor disponibile, specialitățile militare, condițiile de recrutare, criteriile specifice și documentele necesare, este disponibil pe site-ul instituției, în secțiunea „Carieră”.

Persoanele interesate sunt sfătuite să consulte cu atenție toate informațiile publicate și, pentru clarificări suplimentare, să contacteze compartimentul de recrutare la numărul de telefon 0234.543.131, interioarele 24407, 24538, 24535 sau 24537.