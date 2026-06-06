Judo/ CN U12: Maria Vornicu (CSM Bacău), bronz național

Un nou rezultat important în contul judoka pregătiți de Paula Diaconescu la CSM Bacău. De data aceasta, la finala Campionatului Național de judo U12 de la Cluj Napoca, acolo unde gruparea antrenată de Paula Diaconescu s-a prezentat cu doi sportivi: Maria Vornicu și Radu Cristian.

În limitele categoriei 32 kg, Maria Vornicu a cucerit bronzul național. În ciuda faptului că tragerea la sorți i-a fost potrivnică, scoțându-i în cale adversare puternice încă din primele tururi, Maria a demonstrat caracter și determinare, factori ce i-au permis ca după înfrângerea din primul meci să obțină victorii pe linie și să urce pe treapta a treia a podiumului.

„După Campionatele Naționale U13 spuneam că Maria Vornicu are un potențial real, iar finala Naționalelor U12 a confirmat acest lucru. La această vârstă construim mai mult decât rezultate: formăm atitudine, disciplină și spirit de luptă. Faptul că după primul meci pierdut a avut puterea de a se mobiliza și de a câștiga toate întâlnirile până la medalia de bronz reprezintă o victorie importantă din punct de vedere psihologic.

Capacitatea de a depăși un eșec, de a rămâne concentrată și de a lupta până la final este o calitate esențială pentru performanță”, a declarat antrenoarea CSM Bacău, Paula Diaconescu, care a concluzionat:

„Sunt foarte mulțumită de evoluția Mariei și sunt convinsă că acesta este doar începutul”.