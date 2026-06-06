Kick Boxing/ CN Light Contact și Kick Light: SCM Bacău, nouă medalii

La finalul săptămânii trecute, Piteștiul a găzduit Campionatul Național de Kick Box Light Contact și Kick Light. La întrecerile care au reunit 320 de sportivi de la 22 de cluburi, SCM Bacău a avut cinci reprezentanți pe spațiile de luptă, care au totalizat nouă medalii: una de aur, două de argint și șase de bronz.

CN Light Contact : Kevin Croitoru- juniori +69 kg- locul 1; Alexandra Pintea- juniori -50 kg- locul 3; Răzvan Rusu- juniori -74 kg- locul 3; Rebeca Radu – juniori -50 kg- locul 3.