Bacău: Încep înscrierile la Bacalaureat 2026. Calendarul examenelor naționale a fost anunțat de ISJ

Inspectoratul Școlar Județean Bacău a anunțat debutul examenelor naționale din anul 2026, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Primele etape vizează înscrierea candidaților la sesiunea de vară a Examenului Național de Bacalaureat și susținerea probelor de evaluare a competențelor.

Înscrierea pentru prima sesiune a Bacalaureatului 2026 se desfășoară în perioada 2–4 iunie. Începând cu 8 iunie, candidații vor susține probele de competențe, după următorul calendar: evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română (8–10 iunie), evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă (10–11 iunie), evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională (11–12 iunie) și evaluarea competențelor digitale (15–17 iunie).

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Bacău, probele scrise ale examenului de Bacalaureat vor fi organizate în 13 centre de examen din județ. Calendarul acestora este următorul: Limba și literatura română – 29 iunie, proba obligatorie a profilului – 30 iunie, proba la alegere a profilului și specializării – 2 iulie, iar Limba și literatura maternă – 3 iulie.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12.00. În aceeași zi, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și vor putea depune contestații. Rezultatele finale sunt programate pentru data de 13 iulie.

În ceea ce privește Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, probele scrise vor avea loc pe 22 iunie la Limba și literatura română, pe 24 iunie la Matematică și pe 26 iunie la Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale vor fi publicate la 1 iulie, iar elevii vor putea vizualiza lucrările și depune contestații în aceeași zi, precum și în zilele de 2 și 3 iulie. Soluționarea contestațiilor este programată în perioada 4–7 iulie, urmând ca rezultatele finale să fie afișate pe 8 iulie.

„La nivelul județului Bacău au fost stabilite condițiile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a examenelor naționale, astfel încât toți candidații să beneficieze de un proces de evaluare corect și eficient”, se arată în informarea semnată de inspectorul școlar general, prof. Ana-Maria Egarmin.