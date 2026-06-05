Mihai-Alexandru Sava, din nou campion național la seniori: al doilea titlu cucerit la doar 18 ani

Sportivul băcăuan Mihai-Alexandru Sava și-a reconfirmat statutul de unul dintre cei mai valoroși practicanți ai kickboxingului românesc, după ce a câștigat, în perioada 29-30 mai, titlul de campion național la seniori în cadrul Campionatului Național desfășurat pe tatami, la Pitești.

În finala competiției, Sava l-a învins pe un sportiv din orașul gazdă, adjudecându-și astfel cel de-al doilea titlu național la categoria seniori. Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât sportivul are doar 18 ani, concurând într-o categorie rezervată luptătorilor cu vârste cuprinse între 19 și 40 de ani.

Rezultatul vine după un sezon excelent pentru sportivul legitimat la CSM Bacău, care a obținut anterior medalia de argint la Campionatul European de Kickboxing de la Jesolo, Italia, devenind vicecampion european la seniori.

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„Este încă un vis împlinit. Le mulțumesc părinților pentru susținerea necondiționată, bunicilor, maestrului Dorinel Mardare, care a reușit să mă ajute să ajung aici și să fie alături de noi la competiții, domnului primar pentru sprijinul acordat sportului băcăuan și domnului director al CSM Bacău, care ne susține și ne ajută de fiecare dată”, a declarat Mihai-Alexandru Sava după cucerirea titlului.

Sportivul băcăuan traversează cea mai bună perioadă a carierei sale, după ce la Campionatul European de la Jesolo a impresionat prin obținerea celui mai rapid TKO al competiției într-un meci disputat împotriva unui fost campion mondial. În finala continentală, acesta a cedat la puncte în fața liderului mondial al categoriei, cucerind medalia de argint.

La doar 18 ani, Mihai-Alexandru Sava își consolidează astfel poziția printre cei mai promițători sportivi ai kickboxingului românesc, atât pe plan național, cât și internațional.