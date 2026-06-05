Cadrele didactice de la Școala „Miron Costin” Bacău au fost într-un schimb de experiență în Republica Moldova

La finalul săptămânii trecute, o delegație formată din șase cadre didactice ale Școlii Gimnaziale „Miron Costin” din Bacău a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova, la Gimnaziul „Nicolae Iorga” din comuna Burlacu, raionul Cahul. Deși programul a avut o importantă componentă profesională, ceea ce vom păstra cel mai mult în memorie sunt oamenii pe care i-am întâlnit și căldura cu care am fost primiți.

Din delegația băcăuană au făcut parte prof. Călin-Leon Boambă, directorul Școlii Gimnaziale „Miron Costin”, prof. Mihaela-Loredana Perju și prof. Alexandru Lupu, directori adjuncți ai instituției, alături de prof. Alina Costin, consilier pentru programe educaționale și proiecte internaționale, prof. Andra Hanga și prof. Gabriela Ciobanu.

Încă de la sosire, am simțit că ne aflăm printre prieteni. Directorul Ion Berdilă, colectivul de cadre didactice și întreaga comunitate școlară ne-au întâmpinat cu caldura și generozitatea, specifică locurilor în care respectul pentru oaspete este o valoare vie.

Vizita ne-a oferit prilejul de a cunoaște activitatea Gimnaziului „Nicolae Iorga”, de a participa la schimburi de experiență și de a discuta despre provocările cu care se confruntă școala contemporană. Am descoperit profesori dedicați, preocupați de modernizarea actului educațional, de integrarea tehnologiei în procesul de învățare și de găsirea celor mai bune soluții pentru dezvoltarea fiecărui elev. În multe privințe, preocupările noastre sunt aceleași, iar acest lucru a făcut ca dialogul să fie sincer și util.

Unul dintre cele mai frumoase momente ale vizitei a fost descoperirea muzeului școlii, un loc în care trecutul comunității din Burlacu continuă să trăiască prin fotografii, documente și obiecte păstrate cu grijă. Am plecat de acolo încărcați cu o parte din sufletul locului și cu sentimentul că am cunoscut mai bine comunitatea care ne-a primit cu atâta căldură.

Vizita a coincis și cu invitația adresată delegației noastre de către domnul primar Mihail Munteanu de a participa la sărbătoarea etno-folclorică a comunei Burlacu. Evenimentul a reunit numeroase formații artistice din întregul raion Cahul, dar și din România, oferindu-ne ocazia de a descoperi frumusețea tradițiilor locale și spiritul unei comunități care își păstrează cu mândrie identitatea culturală.

Un moment deosebit de important pentru ambele instituții l-a reprezentat semnarea Acordului de Colaborare Educațională dintre Școala Gimnazială „Miron Costin” din Bacău și Gimnaziul „Nicolae Iorga” din Burlacu. El exprimă dorința comună de a construi proiecte educaționale durabile, de a împărtăși experiențe și bune practici și de a crea noi oportunități de dezvoltare pentru profesori și elevi. În perioada următoare, cele două școli vor colabora în domenii precum digitalizarea educației, educația incluzivă, dezvoltarea competențelor STEM/STEAM, vizite de tip job-shadowing și organizarea de activități și inițiative comune.

Ne-am întors acasă cu idei noi, experiențe valoroase și, poate cel mai important, cu prieteni noi și amintiri frumoase. Suntem convinși că acesta este doar primul capitol al unei povești frumoase de colaborare între două școli și două comunități care, dincolo de granițe, împărtășesc aceeași limbă, aceleași valori și aceeași credință în puterea educației.