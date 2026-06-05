DSU: Nereguli în gestionarea cazului copilului decedat la Vladnic. Resurse medicale disponibile nu au fost utilizate

Verificările efectuate de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Ministerul Sănătății în cazul copilului decedat pe 20 mai în localitatea Vladnic, comuna Parincea, au evidențiat mai multe disfuncționalități în gestionarea intervenției medicale de urgență, inclusiv neutilizarea unor resurse disponibile și depășirea timpului de răspuns prevăzut pentru mediul rural.

Potrivit concluziilor prezentate de DSU, apelul la 112 a fost recepționat la ora 12:31 și semnala un copil inconștient, încadrat ulterior la categoria „Cod Roșu” – urgență majoră. Cu toate acestea, la caz a fost trimis inițial un echipaj medical de urgență cu asistent, deși la nivelul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău era disponibil și un echipaj cu medic.

Inspectorii au constatat că medicul coordonator nu a valorificat toate resursele disponibile la momentul solicitării. Echipajul cu medic a fost alertat abia la ora 13:51 și a ajuns la locul intervenției la ora 14:22.

De asemenea, raportul arată că nu a fost solicitat un elicopter SMURD, deși două aeronave aflate la Brașov și Galați erau disponibile, iar condițiile meteorologice permiteau desfășurarea misiunii.

„Nu au fost identificate dovezi privind alertarea unei resurse medicale aeriene, deși cadrul procedural permitea acest lucru”, se arată în comunicatul DSU.

Verificările au mai relevat că primul echipaj medical a ajuns la locul intervenției după aproximativ 26 de minute de la apelul inițial, depășind timpul maxim de răspuns prevăzut pentru intervențiile în mediul rural.

Totodată, o autospecială a pompierilor din cadrul Punctului de Lucru Parincea, dotată cu echipamente de prim ajutor și încadrată cu personal instruit pentru acordarea primului ajutor calificat, era disponibilă și putea fi trimisă la intervenție pentru inițierea manevrelor de resuscitare până la sosirea echipajelor medicale.

La sosirea primului echipaj de ambulanță, manevrele de resuscitare erau deja efectuate de persoane aflate la fața locului. Potrivit inspectorilor, au fost identificate și cadre medicale din comunitate prezente înainte de sosirea ambulanței, însă acestea nu efectuau manevre medicale în momentul ajungerii echipajului de urgență.

Raportul mai menționează că echipajul medical care a intervenit nu a transmis date despre pacient medicului coordonator prin sistemele de comunicații și telemedicină prevăzute de procedurile în vigoare.

În urma verificărilor, DSU a dispus transmiterea raportului către Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, Colegiul Medicilor și Ministerul Sănătății. De asemenea, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 5.000 de lei și a fost declanșată o cercetare internă privind modul de dispecerizare a cazului și nealertarea resursei aeriene disponibile.

Printre măsurile dispuse se numără reinstruirea personalului medical și a dispecerilor privind gestionarea urgențelor majore, eliminarea unui paravan care separa dispecerii ISU de cei ai SAJ în dispeceratul integrat și analizarea posibilității operaționalizării unui echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD la nivelul județului Bacău.

Ministerul Sănătății și DSU au transmis condoleanțe familiei copilului decedat și au precizat că verificările au avut ca scop stabilirea adevărului, identificarea eventualelor disfuncționalități și adoptarea măsurilor necesare pentru creșterea siguranței și calității asistenței medicale de urgență.