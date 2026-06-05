România, cea mai mare rată de abandon școlar din UE: 15,5% dintre tineri părăsesc timpuriu sistemul de educație

Datele publicate de Eurostat arată că România depășește cu aproape 7 puncte procentuale media europeană, în timp ce 17 state membre au atins deja ținta UE pentru 2030.

Conform datelor publicate de Eurostat, în 2025 România înregistrează cea mai mare rată de abandon școlar timpuriu din Uniunea Europeană — 15,5% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au părăsit sistemul de educație și formare înainte de a-l finaliza. Aceasta plasează România cu mult peste media UE de 9,1%, care este aproape de ținta fixată pentru 2030.