România, cea mai mare rată de abandon școlar din UE: 15,5% dintre tineri părăsesc timpuriu sistemul de educație

Datele publicate de Eurostat arată că România depășește cu aproape 7 puncte procentuale media europeană, în timp ce 17 state membre au atins deja ținta UE pentru 2030.
Conform datelor publicate de Eurostat, în 2025 România înregistrează cea mai mare rată de abandon școlar timpuriu din Uniunea Europeană — 15,5% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au părăsit sistemul de educație și formare înainte de a-l finaliza. Aceasta plasează România cu mult peste media UE de 9,1%, care este aproape de ținta fixată pentru 2030.
„Rata de abandon școlar din UE a scăzut constant în ultimul deceniu, de la 11,0% în 2015 la 9,1% în 2025 — un progres notabil, dar România rămâne în urmă cu aproape 7 puncte procentuale față de media europeană.”
La polul opus, cele mai bune performanțe sunt înregistrate de Croația (2,1%), Grecia (3,0%) și Irlanda (3,6%). Un număr de 17 state membre au atins deja obiectivul UE de sub 9,0% pentru 2030
Sursa: Eurostat | Date pentru 2025 | Grup de vârstă: 18–24 ani
Progresele cele mai spectaculoase față de 2015 au fost înregistrate de Malta (-7,7 puncte procentuale), Portugalia (-7,4 pp) și Spania (-7,2 pp). Pe de altă parte, Cipru a consemnat cea mai mare creștere (+4,6 pp), urmată de Germania (+3,0 pp) și Austria (+2,7 pp).
Luxemburgul nu a furnizat date, iar datele pentru Croația sunt menționate cu fiabilitate scăzută.