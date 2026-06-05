O dronă marină ucraineană a explodat în Portul Constanța

O dronă maritimă naufragiată, descoperită în cursul acestei dimineți în Dana 78 a Portului Constanța, s-a autodetonat în jurul orei 10:30, determinând autoritățile să activeze Planul Roșu de Intervenție pentru gestionarea situației și coordonarea resurselor de intervenție.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, până la această oră nu au fost raportate victime. Din cauza complexității evenimentului și a riscurilor asociate, au fost mobilizate importante forțe de intervenție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și structuri ale Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații.

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, se deplasează la Constanța împreună cu o echipă din cadrul DSU și IGSU pentru coordonarea măsurilor operative și evaluarea situației din teren.

La locul incidentului intervin aproximativ 80 de pompieri militari ai ISU Constanța, sprijiniți de opt autospeciale de stingere, 11 echipaje SMURD, trei autospeciale pentru transport victime multiple, un echipaj CBRN, un echipaj de terapie intensivă mobilă, o autospecială pentru intervenții cu scafandri și alte mijloace tehnice specializate. În sprijin au fost mobilizate și patru ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, aproximativ 20 de jandarmi, 35 de polițiști și 42 de polițiști de frontieră, cu trei ambarcațiuni.

Totodată, pentru evaluarea situației din aer, a fost dispusă decolarea unui elicopter SMURD și a unui elicopter Black Hawk din cadrul bazei de la Tulcea.

Pentru a asigura capacitatea de răspuns în cazul apariției unor victime, la unitatea sanitară din municipiul Constanța a fost activat Planul Alb. De asemenea, autoritățile au transmis mesaje RO-ALERT către populația din județele Constanța și Tulcea, recomandând evitarea zonei de coastă pe o rază de aproximativ un kilometru și respectarea indicațiilor transmise de instituțiile competente.

În paralel, se desfășoară evacuarea preventivă a persoanelor aflate în zona considerată de risc. Autoritățile fac apel la populație să își păstreze calmul și să urmeze recomandările forțelor de ordine și ale echipelor de intervenție.

Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile anunță că vor reveni cu informații oficiale pe măsura evoluției situației operative și a rezultatelor verificărilor efectuate în teren.

Potrivit informațiilor preliminare apărute în spațiul public, drona maritimă care s-a autodetonat în Portul Constanța este de un tip utilizat de forțele ucrainene în războiul din Marea Neagră.

Fotografiile realizate înaintea exploziei arată o dronă de suprafață fără echipaj (USV), cu caracteristici vizuale apropiate de cele ale seriei ucrainene MAGURA, în special ale modelului MAGURA V5. În lipsa unei confirmări oficiale, identificarea exactă a modelului nu poate fi însă stabilită doar pe baza imaginilor disponibile. FOTO: https://www.facebook.com/Constanta100.