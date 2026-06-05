Polițiștii reclamă riscuri majore după decizia de a păstra armamentul de serviciu la domiciliu

Sindicatul Europol atrage atenția asupra riscurilor generate de decizia Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) de a desființa, începând din luna martie, dispeceratele din cadrul unor poliții municipale și orășenești, măsură care a determinat obligarea polițiștilor să păstreze armamentul din dotare la domiciliu sau la reședință.

Potrivit unui comunicat transmis joi de organizația sindicală, decizia ar fi fost adoptată fără o evaluare adecvată a implicațiilor privind securitatea personalului, a familiilor acestora și a comunităților locale.

Reprezentanții Europol susțin că soluțiile de depozitare puse la dispoziția polițiștilor sunt insuficiente. Aceștia afirmă că dulapurile metalice distribuite pentru păstrarea armamentului și a muniției sunt realizate din materiale care nu oferă un nivel adecvat de protecție împotriva accesului neautorizat și nu respectă standardele de securitate aplicabile stocării armelor de foc.

Sindicatul semnalează și dificultățile întâmpinate de polițiștii care fac naveta din alte localități sau județe. În opinia organizației, transportul zilnic al armamentului pe distanțe mari crește riscul pierderii, furtului sau producerii unor incidente și transferă responsabilitatea gestionării acestor riscuri asupra angajaților.

De asemenea, Europol subliniază că o parte dintre polițiști locuiesc în imobile închiriate, unde proprietarii nu permit efectuarea unor modificări necesare pentru instalarea unor seifuri conforme. În astfel de situații, susține sindicatul, condițiile de păstrare a armamentului devin vulnerabile, mai ales în locuințele împărțite cu alte persoane.

Un alt aspect invocat de organizația sindicală vizează impactul asupra sănătății mintale a polițiștilor. Reprezentanții Europol afirmă că profesia este caracterizată de un nivel ridicat de stres și expunere la situații traumatizante, iar păstrarea armamentului la domiciliu, în lipsa unor evaluări psihologice periodice și a unor programe eficiente de sprijin psihologic, poate genera riscuri suplimentare.

„Instituția are obligația legală și morală de a asigura condiții sigure de stocare a armamentului și muniției, de a reglementa clar transportul armamentului și de a investi cu prioritate în sănătatea mintală a personalului”, se arată în comunicatul Sindicatului Europol.

Organizația solicită reevaluarea măsurii și adoptarea unor soluții care să asigure atât siguranța polițiștilor, cât și protecția comunităților în care aceștia își desfășoară activitatea.