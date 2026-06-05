La Biblioteca Universității „Vasile Alecsandri” a avut loc vineri, 29 mai, lansarea cărții „Domnul Inginer, Sensei, Shifu” a renumitului antrenor de karate și tai-chi, Doru Botez, 6 dan. Legendă vie a artelor marțiale din România, pionier al karateului băcăuan, Doru Botez a avut parte la lansare de aprecierea a zeci dintre elevii săi, începând cu generația de karateka dintre anii 1977-1989 – ”generația de sacrificiu”, luată la ochi de Securitate și care se antrena clandestin, în condiții vitrege -, continuând cu generațiile de aur din anii 90-2000.

Asta în ceea ce privește karate, pentru că activitatea lui Doru Botez a continuat cu aceeași vigoare în tai-chi și continuă și azi, cu discipoli care îi sunt recunoscători.

Doru Botez, 6 dan, patriarh al karateului băcăuan, a spus la lansarea cărții sale că a fost îndemnat să scrie de către cel mai renumit elev al său, regretatul Dan Botezatu. „Dar ce să scriu?”, s-a întrebat el.

„Să scriu despre tehnica din karate? Ce să adaug eu desprea asta, peste personalități ca Ghichin Funakoshi sau alți mari maeștri? Eu am și acum de învâțat! Așa că am scris despre drumul meu în karate și tai chi, de la meseria de inginer practicată la URA, din 1969 – și eram singurul care vorbeam cu «domnul» în toată uzina”, continuând cu munca de antrenor din anii 90-2000 și generația campionilor de aur de-atunci, ajungând în prezent, ca shifu, la tai chi”.

A fost o lansare emoționantă și un remember de suflet, cu generații de oameni deosebiți, pe care artele marțiale și Doru Botez i-a format drepți, puternici și dârji. Și o carte care rămâne drept mărturie de credință în istoria sportului băcăuan.