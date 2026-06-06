Școala și sindromul prăjiturii promise

Tot mai des apar discuții despre elevi care se declară epuizați de școală, despre copii care spun că suferă de „burnout”, că nu văd sensul a ceea ce învață și că materia este prea grea sau inutilă. Fenomenul nu mai privește doar adolescenții aflați în pragul examenelor, ci ajunge până la clasele mici. În jurul lor se formează rapid un cor de compasiune: părinți grijulii, pedagogi permisivi și un public adesea insuficient de educat în privința mecanismelor formării intelectuale deplâng soarta „săracilor copii”. Se cere simplificarea programei, reducerea volumului de informații, transformarea școlii într-un spațiu cât mai confortabil emoțional. Aproape orice disconfort este reinterpretat drept traumă sau abuz pedagogic.

Și totuși, dacă privim spre multe societăți asiatice, observăm o realitate aproape opusă. În țări precum Coreea de Sud, Japonia, China sau Singapore, competiția școlară este acerbă, iar presiunea academică poate atinge niveluri greu de imaginat pentru occidentali. Copiii petrec ore întregi în plus la meditații, învață până târziu în noapte și sunt împinși constant spre performanță. Da, și acolo există burnout, anxietate și stres. Însă diferența fundamentală este alta: nimeni nu contestă valoarea învățăturii. Nimeni nu întreabă dacă „mai are rost” să înveți matematică, istorie sau fizică. Educația este percepută ca o investiție directă în viitor, iar performanța academică vine cu recompense sociale și materiale clare. La noi, problema pare mai profundă decât programa sau metodele de predare. Copiii sunt adesea crescuți într-o cultură a recompensei imediate. Încă din familie învață că orice efort trebuie să fie răsplătit instantaneu. Ți-ai făcut tema? Primești o prăjitură. Ai fost cuminte? Primești desene animate. Ai luat o notă bună? Primești un telefon nou sau bani de buzunar. Întregul sistem de motivație este construit pe gratificare rapidă și permanentă. Copilul ajunge astfel să perceapă efortul nu ca pe o obligație firească a dezvoltării, ci ca pe o tranzacție: fac ceva doar dacă primesc imediat ceva în schimb. Iar când intră în contact cu școala reală, apare inevitabil conflictul. Școala funcționează pe o logică diferită. Acolo recompensa nu vine imediat. Uneori vine după ani de muncă. Uneori nici nu este vizibilă în copilărie. Înveți matematică pentru a-ți forma gândirea logică. Înveți literatură pentru a înțelege mai bine oamenii și limbajul. Înveți istorie pentru a avea repere culturale și capacitate de orientare în lume. Sunt beneficii lente, abstracte și greu de explicat unui copil obișnuit cu stimularea instantanee. De aici apare întrebarea care definește tot mai mult generațiile actuale:

„De ce să învăț dacă nu primesc nimic acum?”. Nu este neapărat dovada unei generații mai puțin inteligente. Este însă semnul unei generații educate într-o cultură a dopaminei rapide, a recompensei continue și a confortului permanent. Telefonul oferă divertisment instant. Rețelele sociale oferă validare instant. Jocurile oferă progres instant. În comparație cu acestea, școala pare lentă, rigidă și frustrantă. Problema este că viața adultă nu funcționează după logica recompensei imediate. Aproape toate lucrurile valoroase se construiesc lent: competența profesională, cariera, familia, disciplina personală, sănătatea, cultura generală. O societate care își educă tinerii doar pentru confort și stimulare instantanee riscă să producă adulți incapabili să suporte frustrarea, efortul și răbdarea necesare realității. Desigur, nici modelul asiatic dus la extrem nu este ideal. Presiunea excesivă poate distruge echilibrul psihic al copiilor și poate transforma educația într-o cursă sufocantă.

Însă comparația scoate la iveală o diferență esențială: acolo unde educația este respectată și asociată cu meritul, copiii acceptă mai ușor ideea că succesul cere sacrificiu. În schimb, într-o cultură în care orice disconfort trebuie eliminat imediat, școala ajunge inevitabil percepută ca o formă de nedreptate. În aceste condiții, poate nu e greșit să ne întrebăm dacă nu cumva adevărata problemă este dacă mai suntem capabili să educăm copii care să înțeleagă valoarea efortului fără recompensă imediată? Pentru că fără această capacitate, nu doar școala intră în criză, ci însăși ideea de civilizație construită pe muncă, disciplină și construcție pe termen lung.

Generația recompensei și absența familiei

În orice dezbatere despre educația din România, vina cade aproape exclusiv pe școală. Profesorii sunt analizați la microscop, programa este făcută praf, manualele sunt considerate inutile, iar elevii sunt prezentați drept victime ale unui sistem învechit și opresiv. Aproape nimeni nu are însă curajul să privească spre cealaltă componentă esențială a educației: familia. Pentru foarte mulți părinți, educația copilului a devenit o obligație externalizată complet către școală. Ei cred că rolul lor se limitează la hrană, haine, telefon performant și poate un abonament la internet. În rest, să rezolve profesorii. Numai că profesorii nu pot suplini lipsa celor șapte ani de acasă. Nu pot învăța un copil respectul dacă acasă acesta vede doar țipete, vulgaritate și agresivitate. Nu pot construi disciplină într-un mediu în care orice limită este considerată „traumă”. Așa ajungem la situații absurde. Elevii se declară epuizați și revoltați că trebuie să învețe lecții dificile, dar în același timp devin agresivi când li se cere ceva elementar: să păstreze liniștea, să respecte colegii, să nu lovească, să nu urle la profesori.

Societatea explodează imediat dacă un profesor, ajuns la capătul răbdării, greșește și reacționează nepotrivit. În schimb, aceeași societate tace suspect de mult când elevii își umilesc profesorii, îi filmează, îi înjură sau îi amenință. Agresivitatea elevilor este tratată ca o simplă „manifestare a frustrării”, în timp ce profesorilor li se cere răbdare infinită și comportament de sfânt canonizat. Mai nou, părinții nici măcar nu se mai mulțumesc să-și abandoneze responsabilitatea educației. Ei intră direct în viața profesorului cu bocancii. Vor note mari fără muncă, rezultate fără efort și performanță fără disciplină. Trimit mesaje isterice noaptea, sună la ore imposibile și consideră că profesorul este un fel de angajat personal al familiei. Dacă elevul nu învață, vina este a școlii. Dacă elevul este violent, vina este a societății. Dacă elevul ia note mici, profesorul „are ceva cu el”. Niciodată nu există momentul acela simplu și necesar în care părintele să spună: „Poate problema e și la noi.”

Dar poate cea mai mare tragedie socială despre care se vorbește prea puțin este ruptura dintre generații produsă de migrația masivă. Părinții de astăzi sunt, în foarte multe cazuri, copiii lăsați cândva acasă de românii plecați la muncă în străinătate. Au crescut fără mamă și fără tată, în grija bunicilor sau a rudelor, fără modele stabile de autoritate și fără experiența unei familii funcționale. Mulți nu au avut de unde să învețe ce înseamnă responsabilitatea parentală, limitele, echilibrul dintre iubire și autoritate. Au crescut cu ideea că absența se compensează prin permisivitate și că iubirea înseamnă să îi lași copilului libertate totală. Astăzi vedem efectele. O generație de părinți care confundă educația cu satisfacerea tuturor dorințelor și care cred că orice regulă este o formă de abuz. O generație de copii care așteaptă recompense pentru orice gest banal, care consideră efortul o nedreptate și care nu mai înțeleg diferența dintre drepturi și obligații. Problema educației românești nu este numai programa și nici doar școala. Nu sunt nici măcar elevii, în primul rând. Problema fundamentală este că familia a abdicat de la rolul ei. Iar când familia renunță la educație, școala rămâne singură într-o luptă imposibilă.

Problema din Educație pe care nu vrea nimeni să o discute

Și pentru că educația a devenit un subiect la modă, să aducem în discuție ceea ce nu vrea să spuna nimeni, problema cea mai spinoasă a sistemului, ascunsă în permanență sub preș și lasată în seama cadrelor didactice, să se descurce cum or ști. Există un subiect despre care se vorbește puțin și aproape întotdeauna în șoaptă: copiii cu cerințe educaționale speciale – CES. Oficial, paradigma este una generoasă și corectă în principiu: integrarea lor în clase obișnuite, pentru a evita segregarea și discriminarea. Ideea există în toată Europa și, pe hârtie, sună impecabil. Doar că realitatea occidentală are un detaliu esențial pe care România îl ignoră aproape complet.

În multe state europene, profesorul nu este abandonat singur în fața problemei. În clasă există profesor de sprijin, asistent educațional, psihopedagog, consilier sau personal auxiliar care lucrează direct cu elevul CES. Integrarea nu înseamnă doar „îl punem în bancă lângă ceilalți și gata”. Înseamnă resurse, personal și adaptare reală. În România, însă, profesorul este lăsat singur într-o clasă cu 28-30 de copii și, peste toate, primește nu unul, ci uneori trei sau patru elevi cu CES, fiecare cu nevoi diferite. Iar aici începe ipocrizia sistemului. Pentru că nimeni nu vrea să spună adevărul simplu: în aceste condiții, ora nu mai are cum să se desfășoare normal. Pur și simplu, un singur om nu-și poate împărți simultan atenția între o clasă întreagă și mai mulți copii care necesită supraveghere permanentă, intervenție constantă și ritm diferit de lucru. Este suficient uneori un singur copil hiperactiv pentru ca profesorul să fie obligat să stea permanent „cu ochii ca pe butelie”.

Dacă sunt doi sau trei, restul clasei intră inevitabil în plan secund. Ritmul lecției se rupe, explicațiile sunt întrerupte, atenția copiilor dispare, iar timpul efectiv de predare se evaporă. Și atunci apare întrebarea incomodă pe care nimeni nu are curajul s-o pună public: cine îi mai apără pe ceilalți copii? Pentru că și ei au dreptul la educație. Și ei au dreptul la liniște, concentrare și șansa reală de a învăța ceva într-o oră de curs. Problema este că, în România, incluziunea a devenit adesea doar o bifă birocratică. Sistemul mută întreaga responsabilitate pe umerii profesorului și apoi îl judecă pentru rezultate slabe, haos în clasă și eșec școlar. Practic, statul rezolvă din pix o problemă complexă și pretinde că a făcut „educație europeană”. Integrarea fără resurse nu este incluziune. Este improvizație. Iar improvizația îi sacrifică pe toți: și pe copiii cu CES, și pe colegii lor, și pe profesori.