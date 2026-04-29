Tenis: „Dedeman & Simba Trophy”, la ediția cu numărul 25

Anul aceasta, tradiționalul turneu ITF dotat cu premii în valoare de 30.000 de dolari plus ospitalitate va fi găzduit de terenurile bazei SCM Bacău în perioada 20- 26 iulie

„Dedeman & Simba Trophy”, tradiționalul turneu de tenis ITF dotat cu premii în valoare de 30.000 de dolari plus ospitalitate va bifa în acest an ediția cu numărul 25. Pornită la drum la finalul anilor 90, sub titulatura „Trofeul Municipiului Bacău”, competiția care, începând cu 2021, poartă numele celor doi spnosori, Compania Dedeman și Simba Invest este nu numai cea mai longevivă, dar și cea mai reprezentativă la nivel internațional pe care o găzduiește Bacăul. An de an, tenismeni din toate, dar absolut toate colțurile lumii, vin să joace pe terenurile bazei SCM Bacău pentru bani, puncte și faimă.

Anul acesta, „Dedeman & Simba Trophy” a fost programat între 20 și 26 iulie. Întrecerea băcăuană este una din cele 28 competiții ITF din totalul de 68 programate în iulie cu valoare financiară maximă.

„Ne bucurăm că turneul atinge o bornă semnificativă, ajungând la cea de-a 25-a ediție. Așa cum ne bucurăm că, prin acest turneu sponsorizat de Compania Dedeman și Simba Invest, facem ca Bacăul să figureze în continuare pe harta mondială a tenisului. Nu e puțin lucru să aduci tenismeni din toate zonele globului, iar o bună parte dintre ei să ajungă tot mai sus, folosind ca rampă de lansare și acest turneu”, a declarat pentru „Deșteptarea”, reprezentantul Simba Invest, Cristinel Lungu, care a adăugat:

„Sperăm ca și anul acesta să vedem tenis de calitate, așa cum ne dorim foarte mult ca tenismenii români ce vor participa la turneul băcăuan să aibă un parcurs cât mai bun”. Anul trecut, finala la simplu a fost una italo-uruguayană: Carlo Alberto Caniato- Franco Roncadelli. Câștig de cauză a avut italianul Caniato care, odată adjudecat trofeul, a declarat:

„Îmi propun ca până la finalul anului să intru în primii 500 de jucători ai lumii, iar în 2026 să revin în Bacău, unde m-am simțit foarte bine, pentru a-mi apăra titlul”. Primul obiectiv a fost atins, Caniato figurând, în aprilie, pe locul 370 mondial. De văzut dacă tenismenul în vârstă de 20 de ani va reveni în vară la „Dedeman & Simba Trophy” și, mai ales, dacă va câștiga din nou trofeul.