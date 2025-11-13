Tânără din Bacău, rătăcită în pădurea din Mărgineni după ce mașina i s-a împotmolit: „Am înțeles cât de fragil poate fi un moment”

Tânăra despre care am scris ieri — cea salvată de polițiștii din Hemeiuș după ce s-a rătăcit în pădurea din Mărgineni — a decis să povestească întreaga întâmplare, pentru a clarifica cum a ajuns cu mașina împotmolită pe un drum forestier și cum o simplă intenție de ajutor s-a transformat într-o noapte de coșmar.

O tânără de 25 de ani din Bacău a trecut prin clipe de teamă și neputință după ce s-a rătăcit în pădurea din comuna Mărgineni, în seara zilei de 11 noiembrie a.c., rămânând blocată cu autoturismul într-o zonă izolată și fără semnal la telefon.

Aceasta povestește că plecase din oraș cu intenția de a oferi o mână de ajutor: două tinere aveau nevoie să fie duse acasă, iar ea a decis să le însoțească pentru a se asigura că ajung în siguranță. Traseul urma indicațiile aplicației de navigație, care, la început, părea corect.

Drumul „mai scurt” care a dus în mijlocul pădurii

La întoarcere însă, aplicația a redirecționat-o pe o rută „mai scurtă” – DJ118B, drum care figurează oficial ca drum județean din 2021, dar care, în realitate, este un drum forestier abrupt și noroios, fără semnal de telefonie sau internet.

„Am realizat că nu mai pot întoarce mașina în siguranță. Aluneca, iar terenul devenea tot mai dificil. În jurul orei 18:00 am rămas împotmolită. Am încercat în repetate rânduri să ies, dar fiecare manevră însemna mai mult noroi și mai multă teamă”, a povestit tânăra.

Frig, teamă și decizia dificilă de a merge pe jos

După ore întregi petrecute în mașină, fără lumină și fără semnal, tânăra a oscilat între a rămâne acolo până dimineața și a încerca să găsească ajutor pe jos. „Simțeam frica, frigul și, pentru prima dată, am realizat cât de mult contează viața mea pentru cineva. Am încercat să plec pe jos cu lumina telefonului, dar m-am întors. Apoi am stat o oră contrazicându-mă cu mine însămi, până când am decis să merg spre lumină, spre semnal.”

După aproximativ 3 kilometri parcurși pe jos, telefonul s-a conectat în sfârșit la o rețea. A reușit atunci să sune la 112, unde un dispecer i-a vorbit calm și i-a oferit sprijin pas cu pas, direcționând apelul către polițiștii din zonă.

Intervenția polițiștilor și lecția recunoștinței

„Faptul că cineva știa unde sunt și mă asculta mi-a dat curaj”, spune tânăra. Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Hemeiuș, împreună cu un pădurar local, au găsit-o și au reușit ulterior să scoată autoturismul din noroi, astfel încât aceasta să poată ajunge în siguranță acasă.

Surprinzător, în aceeași zonă, echipajul a descoperit o altă mașină împotmolită, condusă de un tânăr aflat într-o situație similară. Poliția și pădurarul au intervenit și acolo, asigurându-se că nimeni nu rămâne blocat în pădure.

„Nu totul se reduce la o greșeală de orientare”

După ce povestea a fost relatată în presă, tânăra a dorit să clarifice public ceea ce s-a întâmplat, explicând că nu a fost o aventură imprudentă, ci o succesiune de evenimente nefericite:

„Nicio persoană sănătoasă la cap nu se aventurează de bunăvoie, singură, noaptea, într-o pădure necunoscută. Aplicațiile de navigație pot greși. Dacă nu există semnal, nu poți suna la 112, oricât ai încerca.”

Tânăra a transmis și un mesaj de recunoștință față de Poliția Română, față de echipa 112 și pădurarul local care au intervenit:

„Am văzut o altă față a uniformei — oameni calmi, implicați, empatici, care au acționat prompt și cu suflet. Fără critică, fără judecată, doar cu dorința de a ajuta.”

O experiență cu lecții de viață

În încheiere, tânăra spune că această experiență i-a adus lecția credinței, a răbdării și a recunoștinței:

„Uneori, în întunericul unei păduri, afli mai multe despre oameni decât ai fi aflat într-o viață întreagă.”