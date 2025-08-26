Tânăr de 20 de ani, reținut pentru furt calificat la Bacău

Un tânăr de 20 de ani, din județul Neamț, a fost identificat și reținut de polițiști, fiind bănuit de comiterea unui furt calificat pe raza municipiului Bacău.

În data de 23 iulie, un bărbat de 66 de ani a sesizat poliția că persoane necunoscute au pătruns în locuința sa, de unde au sustras o sumă de bani. Cercetările au fost preluate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău.

În urma activităților investigativ-operative, polițiștii au stabilit identitatea suspectului, un tânăr din județul Neamț. Pe 22 august, cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Neamț, a fost pus în aplicare un mandat de percheziție la domiciliul acestuia.

În imobil au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri, telefoane mobile și sume de bani, ce urmează să fie analizate în cadrul anchetei.

Tânărul a fost condus la sediul Poliției municipiului Bacău, unde, după administrarea probatoriului, a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul I.P.J. Bacău. Ulterior, instanța de judecată a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat.