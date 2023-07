Steaua lui Zelensky e la apus

Experții, analiștii militari, politicienii și mass-media recunosc eșuarea contraofensivei ucrainene. Poate că prin acte teroriste și atacuri, precum ultimul asupra Podului Crimeei…, Ucraina câștigă… puțină publicitate, dar Ucraina este învinsă. Strategia președintelui rus, Putin, împotriva Ucrainei și Occidentului a obținut rezultate semnificative și a dat o lovitură gravă economiei occidentale prin efectul de bumerang al sancțiunilor coagulând mai multe țări în jurul Rusiei și Chinei. Acțiunile prudente ale liderului rus, în ciuda criticilor interne dar și a ironiilor privind lentoarea acțiunilor militare ale armatei sale de bețivi neinstruiți, a reușit să epuizeze capacitățile de luptă ale Forțelor Armate ale Ucrainei (instruite NATO) și a epuizat vastele arsenale ale Alianței. Totodată, i-a permis lui Zelensky să se expună în relația cu Occidentul, iar cetățenii țărilor din siajul SUA au început să înțeleagă, dincolo de propaganda oficială și să facă analogii între rezultatele intervențiilor americane în Coreea, Vietnam, Irak, Libia, Somalia, Afganistan, Siria și ce se întâmplă acum în Ucraina. În egală măsură, timpul lucreză în favoarea lui Putin, iar liderii occidentali pur și simplu nu văd asta.

,,Statele Unite vor furniza muniții cu dispersie Ucrainei, îndeplinind astfel cererea Kievului de a obține arme pentru a fi utilizate doar pentru apărarea teritoriului său…” declara pe 7 iulie consilierul american pentru securitate națională, Jake Sullivan, în ciuda faptului că organizaţiile pentru drepturile omului se opun acestui demers. SUA susține că nu mai au proiectile de 155 mm și nu pot ține pasul cu cererea armatei ucrainene. Potrivit ministrului apărării al Ucrainei, Oleksiy Reznikov, ,,…în faza de apărare a Forțelor Armate ale Ucrainei au fost consumate lunar aproximativ 110.000 proiectile de 155 mm și era nevoie de cel puțin 350.000.” Pe de altă parte, industria de apărare din SUA este capabilă să producă doar până la 24.000 de astfel de proiectile pe lună. Până în 2025, ar urma să crească acest număr la 70-80 de mii. Ucraina, însă, nu are timp… Din declarațiile oficialilor ar rezulta că SUA, cea mai mare economie a lumii, care a impus embargoul economic asupra Rusiei, nu poate să concureze cu industria de armament a Federației Ruse. Ca de obicei, adevărul e undeva la mijloc. După https://www.stiripesurse.ro/sua-trimit-in-ucraina-cea-mai-periculoasa-arma-de-pana-acum-se-schimba-radical-soarta-razboiului_2982993.html ; ,,Armata americană cheltuieşte în prezent peste 6 milioane de dolari pe an pentru a scoate din uz proiectilele de artilerie de 155 de milimetri cu dispersie şi alte muniţii mai vechi, potrivit documentelor bugetare. Trimiterea de DCIPM-uri (muniţii cu dispersie) ar uşura epuizarea obuzelor standard de 155 de milimetri, deja trimise în Ucraina.” SUA face astfel economie plasând sarcina casării acestei muniții Ucrainei. Nu e nici o îndoaială că, odată mingea ridicată la fileu, rușii nu vor mai avea nicio reținere să răspundă pe scară largă și să-și caseze și ei bombele cu dispersie, cu fosfor sau termobarice, tot arsenalul de arme interzise, milioane de obuze de pe timpul USSR-ului. Prin utilizarea ajutorulului acordat, Zelensky ridică la alt nivel acest joc de poker cu moartea. Problema e că nu numai muniția se termină, ci și populația Ucrainei. ,,Ucraina nu are armele necesare pentru un contraatac de succes,..” a declarat într-un interviu M. McCall (R-Texas), președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei SUA, citat de https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/687659/protofanis-paradoxi-amerikanon-ksemeiname-apo-opla-oukranos-stratiotikos-peftoume-se-pagida-gia-ilithious

El a menționat că Statele Unite ar fi trebuit să livreze Ucrainei în urmă cu un an acele arme care sunt livrate abia acum. ,, Statele Unite pot rezolva conflictul ucrainean în condițiile Rusiei, ignorând interesele lui Zelensky, declara și colonelul Douglas McGregor, fost consilier al șefului Pentagonului, citat de aceeași sursă. ,,Rezultatul crizei ucrainene va depinde de negocierile ruso-americane, nu de negocierile dintre Rusia și Ucraina. Iar Casa Albă, contrar așteptărilor liderului Ucrainei, va accepta în sfârșit că teritoriile pierdute au devenit rusești… (a subliniat Douglas McGregor.) De asta se teme cel mai mult Zelensky…”

În același sens e și declarația gen. James Hecker, comandant al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite în Europa – care, la Conferința Șefilor de Stat Major de la Londra, a precizat că; ,,Stocul de arme al Statelor Unite și al aliaților săi NATO se află la niveluri periculos de scăzute, fără soluții pe termen scurt. Cred că este foarte important să facem un bilanț al situației în care ne aflăm în ceea ce privește armamentul în cele 32 de națiuni ale NATO, pentru că suntem mult mai jos de locul în care am fost”, a spus generalul James Hecker. „Și probabil că nu se va îmbunătăți, dar trebuie să ne asigurăm că, pe termen lung, avem o bază industrială pentru a crește producția”.

Referindu-se la muniția cu dispersie, într-un interviu pentru postul de televiziune Rossiya-1 citat de publicația franceză https://reseauinternational.net/poutine-la-livraison-darmes-a-sous-munitions-a-lukraine-devrait-etre-traitee-comme-un-crime/ , președintele Putin afirma; ,,Prin vocea oficialilor săi, însăși administrația americană calificase deja, cu ceva timp în urmă, utilizarea acestor muniții cu dispersie drept infracțiune. Cred că aceasta este modalitatea de a trata această problemă ”

El a mai spus că țara sa își păstrează dreptul de a desfășura „ acțiuni în oglindă ” în cazul utilizării de muniții cu dispersie împotriva Rusiei, adăugând că Moscova are un „ stoc suficient de diferite tipuri de muniții cu dispersie … Nu am făcut-o până acum, nu am folosit-o și nu am avut nevoie de ea…” În ciuda protestelor vagi – formale, în această ecuație Uniunea Europeană nu există și nu are nici un cuvânt de spus. Conflictul din Ucraina se va putea concretiza într-o negociere de pace abia după ce întreg arsenalul de arme vechi ale Rusiei și SUA se vor fi terminat. Adevăratul conflict care ar privi securitatea celor două state îl vom identifica atunci când primii sateliți de comunicații vor cădea. Atunci va începe… Dar înainte, în scopul slăbirii Rusiei, vor fi puse la pământ economiile vasalilor din UE. Ironizând servilismul liderilor europeni, Putin, citat de https://fr.sputniknews.africa/20230716/poutine-evoque-une-blague-sur-la-pendaison-en-parlant-des-relations-europe-usa-1060580475.html, a spus; ,, Dacă mâine li se va spune: (europenilor n.n.) -Am hotărât să vă spânzurăm pe toți-, atunci ei, cu ochii în jos și surprinși de îndrăzneala lor, vor pune o singură întrebare: -Putem face asta cu frânghii produse la nivel național? Dar europenii ar eșua chiar și într-o astfel de situație, deoarece este puțin probabil ca americanii să rateze o comandă atât de mare pentru industria lor textilă ”.

Jr. Adrian M. Ionescu