Ministerul Sănătății a dat aviz favorabil în ceea ce privește schimbarea denumirii Spitalului Orășenesc Buhuși. Astfel, „Spitalul Orășenesc Buhuși” va deveni istorie. Noua denumire sa este Spitalul „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși.

Prof.univ.dr. Eduard Apetrei și-a dat acordul încă din vară ca Spitalul Orășenesc Buhuși să îi poarte numele! Propunerea de schimbare a denumirii a fost adoptată după ce a fost aprobată de către Consiliul Local Buhuși, în subordinea căruia se află spitalul, și prin prin obținerea acestui aviz de la Ministerul Sănătății. Dr. Eduard Apetrei, medic cardiolog, s-a născut la 11 octombrie 1937 în comuna Blăgești, județul Bacău.

A urmat cursurile Liceului „Ferdinand” din Bacău, apoi Facultatea de Medicină din Iași (1954 – 1960). A fost stagiar la Onești, secundar în cadrul spitalului ASCAR și medic primar din în cadrul aceluiași spital. Din anul 1976, este medic la Spitalul Fundeni. A urmat stagii de specializare în țară și străinătate: Helsinki (Finlanda), Bruxelles (Belgia), Paris (Franța).

Din anul 1965, a devenit cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București: mai întâi preparator, apoi asistent (1966), șef de lucrări (1977), conferențiar (1991) și profesor din 1993. În 1973 a devenit doctor în medicină. A fost șeful Clinicii de cardiologie a Institutului „C.C. Iliescu”, iar în prezent este profesor de cardiologie, medic primar cardiolog și membru titular al Academiei de Științe Medicale. Din anul 1982 este și membru în boardul Societății Române de Cardiologie

„De asemenea, au mai fost aprobate și două specialități noi, care vor face parte din spitalul nostru, respectiv înființarea unui Cabinet Diabet zaharat, Nutriție și Boli metabolice și a unui Compartiment de explorări funcționale în cadrul Ambulatoriului Integrat. Vor urma și alte modificări, conform indicatorilor de performanță pentru fiecare structură în parte, dar fără a fi afectat numărul total de paturi.”

Constantin Poiană, managerul spitalului

În prezent, în Spitalul „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși se află în derulare un proiect cu finanțare prin fonduri europene, proiect inițiat de Consiliul Local Buhuși / Primăria Buhuși, de aproape 6,4 milioane de lei, care vizează reabilitarea termică a clădirilor. Un alt proiect, cu finanțare prin fonduri europene, este în faza finală.

Acesta se referă la reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului și are o valoare de 10,7 milioane de lei, fiind inițiat tot de autoritățile locale. Acesta va aduce dotări noi în aparatură și echipamente medicale de care este absolută nevoie, respectiv instalație radiologică digitală, computer tomograf, aparat RMN. Spitalul „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși are acoperite toate structurile cu resursa umană, în special medici, iar în ultimul an au fost investite peste 2.979.000 lei în aparatură și echipamente medicale cu fonduri de la Ministerul Sănătății și Primăria/Consiliul Local Buhuși. Spitalul Buhuși are 173 de paturi pentru internare continuă, 20 de paturi pentru spitalizare de zi și 10 paturi pentru aparținători.