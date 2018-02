Demarată la mijlocul săptămânii trecute și încheiată sâmbătă, 17 februarie, campania de donare de sânge „Speranță pentru Viață”, organizată de CS Bronx Bacău în colaborare cu Auchan Bacău, a adus sânge proaspăt în frigiderele Centrului de Transfuzii Bacău. Dacă organizatorii și-au propus să atingă un prag de 100 de donatori pentru această campanie, când s-a tras linie au rezultat 138 de voluntari. Numărul donatorilor ar fi fost mult mai mare în realitate, dacă personalul medical nu i-ar fi refuzat pe unii dintre doritori. Cei respinși, fie nu aveau greutatea corporală necesară (nu poți fi donator dacă ai sub 50 kg – n.r.), alții au urmat de curând diferite tratamente medicamentoase sau analizele făcute pe loc au arătat incompatibilități. Dacă ar fi să spunem în procente, aproximativ 70% dintre donatori au fost femei. Pe lângă sânge, participanții la campanie au donat și bonurile de masă dobândite. Tichetele vor fi folosite pentru o campania „Coșulețul de Paște”, prin care organizatorii vor ajuta 100 de familii nevoiașe din Bacău în perioada sărbătorilor pascale. „Ne bucurăm de faptul că am reușit să ne îndeplinim și chiar să depășim obiectivul propus, ceea ce ne dă încredere că viitoarea campanie pe care o vom organiza va și mai amplă”, a declarat pentru ziarul Deșteptarea, Daniel Zodian, președintele CS Bronx și organizatorul campaniei „Speranță pentru Viață”. 0 SHARES Share Tweet

