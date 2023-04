Slănic Moldova: primul târg anual de mobilier din lemn upcycled

Pe 22 aprilie, chiar de Ziua Pământului, la Centrala Artelor din Slănic Moldova se va deschide primul târg anual de mobilier din lemn upcycled din România – „Lemn vechi și nou”. Upcycling este procesul de convertire a deșeurilor sau produselor inutile în noi materiale și produse, de calitate superioară și cu impact redus asupra mediului.

Evenimentul va avea loc în perioada 22-24 aprilie și este organizat de Asociația de Artă In Context și finanțat prin programul de granturi nerambursabile multianuale Comunitățile Pădurii de Maine, oferit de Fundația Pădurea de Mâine comunităților forestiere pentru dezvoltare durabilă, educație și conștientizare a importanței protejării pădurilor în contextul schimbărilor climatice.

Târgul se va deschide sâmbătă, 22 aprilie, la ora 10,00. În intervalul orar 11,00-11,30 va avea loc prezentarea In Context și un tur ghidat „La Centrala” – unde își are sediul In Context. Iar de la ora 15,00 începe atelierul „Mai mult decât gunoi/More than waste” de transformare a deșeurilor de lemn în obiecte de design, susținut de arhitecții Andrei și Florina Voaides și de studenții la arhitectură Iulia Petrovici, Augustin Camara, Taciu-Charlton și Vlad Vălean.

Duminică, 23 aprilie, În intervalul orar 11,00-11,30 va avea loc din nou prezentarea In Context și un tur ghidat „La Centrala”, iar de la ora 15,00 va fi organizat un workshop de pictură pe mobilă, cu artistul vizual VALI.

Luni 24 aprilie, târgul va fi deschis de la ora 10,00 la ora -19,00.

De ce un târg upcycling

„Târgul anual de upcycling – spun organizatorii – aduce un model inovator de economie circulară și zero waste (zero deșeuri) în România, prin care piese de mobilier vechi, care ar fi ajuns la groapa de gunoi, sunt recondiționate, modernizate și oferite spre vânzare celor care prețuiesc lemnul și natura. Inițiativa ajută, astfel, și comunitatea din Slănic Moldova, dar și pădurile care înconjoară stațiunea de la poalele munților Nemira.”

După numai cinci luni de la începerea proiectului, artizanii locali au prelucrat deja 500 Kg de lemn: scaune, mese, noptiere și birouri, multe donate de familii din împrejurimi.

Locul în care se desfășoară târgul este el însuși un proiect de upcycling. Centrala Artelor In Context, o centrală termoelectrică dezafectată, a fost reabilitată în 2019 cu ajutorul voluntarilor asociației și are intervenții artistice pe fațadă, realizate de artiști recunoscuți precum Dan Perjovschi și alții. După trei ani de rezidențe artistice internaționale și festivaluri de muzică experimentală, Centrala a devenit un reper pe harta hub-urilor creative din România și nu numai.

Centrala Artelor In Context se află lângă Vila Siam și poate fi recunoscută ușor după turnul ei roz.

Susținătorii proiectului sunt Luiss, Color Smart, Vila Teleconstrucția Slănic Moldova și Taverna Slănicului, dar și Arhitectura Gustului.