Orașul stațiune este în beznă, urmare a unor restanțe mari către E.ON, care a tras heblul. Ca o măsură de avarie, Primăria din Slănic Moldova a făcut ieri o plată parțială în contul datoriei la energia electrică și gazul metan furnizate în instituțiile publice și pentru iluminatul stradal. Domeniul public al stațiunii a rămas în noaptea de marți spre miercuri pe întuneric, fapt care s-ar putea repeta. În plus, de luni se reiau cursurile în școlile din localitate, unde elevii ar putea sta fără lumină și căldură. „Am vorbit cu furnizorul de utilități și i-am rugat să lase să treacă, măcar, sărbătoarea Revelionului pe Vechi, care va fi sărbătorit duminică – ne-a declarat primarul Gheorghe Baciu. În principiu au înțeles, că durează numai două zile până se face decontul după plata pe care am făcut-o acum”. Nopți sinistre la Slănic Situația creată afectează și turismul din stațiune. Unitățile de cazare și de alimentație publică sunt alimentate în continuare cu energie electrică și gaz metan, dar nopțile fără iluminat stradal sunt înecate în întuneric. „Prima problemă este iluminatul stradal, care nu funcționa total, iar acum deloc – ne-a spus administratorul vilei Teleconstrucția, Mircea Șova. Dacă școlile, unde cursurile încep de luni, nu vor avea alimentare cu utilități va fi altă problemă sensibilă. Revelionul pe Vechi, sărbătorit duminică, nu poate fi afectat, pentru că hotelurile, pensiunile și restaurantele au energie electrică. În plus, Revelionul pe Vechi e mai puțin sărbătorit la noi față de Crăciunul pe Vechi și sunt mai puțini turiști acum. Pe străzi însă, noaptea, fără iluminat e sinistru. Noi sperăm, totuși, că se va găsi o soluție”. Și alți oameni de afaceri din stațiune cred că fără iluminat stradal și fără căldură în școli vor apărea probleme sensibile. „Nu e prima oară când suntem într-o asemenea situație – a declarat Valentin Bucur, managerul unuia dintre cele mai căutate restaurante din stațiune. Să precizăm că și în nopțile normale luminile ardeau numai pe unii stâlpi. Dar și la începutul verii, la blocurile ANL s-a sistat alimentarea cu gaz metan timp de trei luni. Acum, fără iluminat public noaptea riscul e maxim, mai ales datorită câinilor vagabonzi, care sunt foarte mulți. Nu știu cum se vor găsi soluții”. O speranță de la bugetul Consiliului Județean? „Noi – a mai spus primarul Gheorghe Baciu – depindem de bugetul de la Consiliul Județean. Dacă această instituție ne dă niște bani, avem de unde plăti până la capăt, dacă nu, din ceea ce generăm noi, nu putem plăti. Cred că joi vom ști sigur ce se va întâmpla, cum se va rezolva sau cum va evolua situația”. Pe facturile la utilități ale primăriei din Slănic Moldova apar datorii care au ajuns la circa 225.000 de lei. „Am preluat o datorie istorică de 250.000 de lei și am reușit să achităm mai bine de 50% din restanțe plus ce s-a mai generat – a precizat Gheorghe Baciu. Am luat măsura să reducem iluminatul noaptea, să nu consumăm, și am făcut o economie de 7.473 de lei pe lună. Dar nici așa nu am reușit să achităm debitul. La acest moment avem, la energie electrică 141.423 de lei de achitat, iar la gaz metan 84.442 de lei”. Compania E.ON încă nu s-a pronunțat public în această situație, dar de aici sperăm la un răspuns în zilele următoare. Nici de la Consiliul Județean nu vin vești bune, pentru că repartizarea sumelor din bugetul de stat tocmai aprobat va ajunge abia în 10-15 zile. „Bugetul statului a fost aprobat, dar trebuie să primim sumele repartizate din el. După calculele noastre, cel mai devreme putem avea situația clară cam pe 5-7 februarie. La Slănic e o problemă destul de delicată. Ar fi trebuit o conciliere cu E.ON, pentru că e vorba totuși de o unitate administrativ-teritorială. Nu ar trebui blocat un oraș întreg. Iar noi nu putem da un răspuns clar în următoarele câteva zile. Oricum, trebuie căutată orice soluție și poate vor avea un sprijin și de la Prefectură”.

