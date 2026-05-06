Maria Șalaru, premiată la Gala Internațională „Femei de Succes” 2026

În seara de 5 mai 2026, în cadrul prestigioasei Gale Internaționale „Femei de Succes”, desfășurată la sediul Ministerului Culturii, artista și profesorul de canto Maria Șalaru a fost distinsă cu un premiu de excelență, într-un eveniment dedicat recunoașterii valorilor feminine care contribuie la dezvoltarea culturală și artistică a României.

Ediția din acest an a reunit personalități marcante ale vieții publice și culturale românești, printre care Nadia Comăneci, Maia Morgenstern, Corina Chiriac, Stela Enache, Andreea Crețulescu și Viorica Dăncilă,Elena Merisoreanu,Maria Murgoci, alături de numeroase femei remarcabile din domeniile artei, educației, mass-media, diplomației și antreprenoriatului.

În acest cadru elegant și emoționant, Maria Șalaru a primit aprecierea pentru activitatea sa artistică și pedagogică, desfășurată cu pasiune, profesionalism și dedicare. Prin muzică și prin activitatea sa de profesor de canto, aceasta a contribuit la formarea și susținerea tinerelor talente, inspirând generații de elevi să își descopere și să își valorifice vocea și sensibilitatea artistică.

„Primesc această distincție cu emoție și recunoștință. Este o onoare să mă aflu alături de femei remarcabile, care prin talentul și activitatea lor promovează valorile autentice românești. Mulțumesc organizatorilor pentru această apreciere și tuturor celor care au fost alături de mine în parcursul meu artistic și educațional”, a declarat Maria Șalaru.

Momentul festiv a fost completat de recitaluri artistice speciale și întâlniri memorabile între personalități ale culturii și vieții publice, într-o atmosferă de rafinament, inspirație și celebrare a excelenței feminine.

Premiul primit la Gala Internațională „Femei de Succes” 2026 reprezintă pentru Maria Șalaru nu doar o recunoaștere a realizărilor sale de până acum, ci și o motivație de a continua proiectele dedicate muzicii, educației artistice și promovării culturii românești.

✨ „Arta are puterea de a uni oameni, de a inspira și de a lăsa lumină în suflete. Iar atunci când dăruiești din inimă, muzica devine emoție vie.” – Maria Șalaru