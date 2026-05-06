Campionatul Național de Street Dance: MoonLight Dance Studio Bacău, mereu pe podium în pași de dans

Opt titluri de campioni naționali, nouă titluri de vicecampioni și 11 medalii de bronz. Nu e un simplu bilanț. Este o super-reușită. Sau, ca să-i cităm pe instructorii și fondatorii clubului băcăuan MoonLight Dance Studio, Mara Giulia Gheorghiță și Mateo Ipate, parcursul de la Campionatul Național de Street Dance, competiție derulată recent la București, constituie mai mult decât o serie de rezultate: „Reprezintă o declarație de nivel”. Iar nivelul rămâne unul foarte ridicat, în ton cu obiectivele grupării băcăuane.

„Dincolo de medalii, MoonLight înseamnă o generație care se formează și care promite să ducă mai departe standardul performanței în dansul urban din România. Participarea la acest Campionat Național a fost nu doar o competiție, ci o confirmare a direcției în care MoonLight evoluează: performanță, unitate și o dorință constantă de a crește. De la cei mai mici sportivi până la echipele de top, fiecare rezultat spune aceeași poveste: muncă, pasiune și determinare”, au declarat Mara Giulia Gheorghiță și Mateo Ipate, care nu au uitat să amintească de faptul că MoonLight Dance Studio ține pasul bine și cu lumea dansului sportiv, „unde de asemenea au fost obținute podiumuri importante de-a lungul timpului”.

Rezultatele MoonLight Dance Studio la Campionatul Național de Street Dance

Street Dance Show, Clasa B: Mateea Papana- campioană națională Solo Kids, David Dominic Abălași – vicecampion național Solo Kids, Ana Maria Lupeș- bronz Solo Kids, Evelina Ciolac- vicecampioană Solo Kids 2, Eden Alexa- campioană Solo Juniori I, Arianna Năstac- vicecampioană, Ana Frunză- bronz, Miruna Pătrașcu- vicecampioană Solo Juniori II, Ana Mîrț- campioană Solo Youth, Ștefania Bacalu- vicecampioană, Iulia Bolog- bronz. Secțiunea Duo: Ecaterina Stoleru & Evelina Ciolac- campioane naționale Duo Kids, Ariana Farțade & Mateea Papana- vicecampioane, Sara Hazu & Eden Alexa- campioane Duo Juniori I, Eliza Savin & Maya Tudose- vicecampioane, Ana Frunză & Marie Dabliz- bronz, Miruna Pătrașcu & Sofia Lupu- campioane Duo Juniori II, Ana Mîrț & Ana Tărâță- vicecampioane Duo Youth, MoonLight Jumpers- bronz Large Team Kids.

Street Dance Show, Clasa A: Rebeca Savin- bronz Solo Juniori I, Daria Simileanu- bronz Solo Juniori II, Miruna Velescu- vicecampioană Solo Youth, Denisa Lișiță- bronz Solo Youth, Denisa Lișiță & Alexia Moroșanu- campioane naționale Duo Youth, Ilinca Godoci & Miruna Velescu –bronz Duo Youth, MoonLight Dynamic- bronz Large Team Juniori, MoonLight Fam- campioană națională Mega Team.

Hip Hop Battle: Evelina Ciolac & Ecaterina Stoleru- bronz/ 2vs 2 U12, Mateea Tănasă & Rebeca Savin – locul 4/ 2 vs 2 U16.

Alte clasări importante: Top 8/ 1vs 1 U12- Marie Dabliz, Top 16- Arianna Farțade, Evelina Ciolac, Ecaterina Stoleru, Denisa Lișiță, Miruna Velescu, Top 16/ 2 vs 2 U16- Flavia Stoleru & Daria Simileanu, Top 8/ Crew vs Crew- MoonLight N1.