BikeCity revine la Moinești: sistemul de biciclete poate fi utilizat din nou

Sistemul de bike-sharing BikeCity a fost repus în funcțiune în Moinești, autoritățile locale anunțând deschiderea unui nou sezon dedicat mobilității urbane și activităților în aer liber.

Potrivit reprezentanților Primăria Municipiului Moinești, bicicletele sunt disponibile în stațiile din oraș începând de ieri, iar utilizatorii sunt invitați să respecte regulile de funcționare pentru a asigura buna desfășurare a serviciului.

Accesul la biciclete este permis persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani, iar utilizarea acestora este limitată strict la teritoriul municipiului. Depășirea ariei de utilizare sau folosirea bicicletelor în afara zonei urbane atrage suspendarea contului.

Autoritățile atrag atenția și asupra responsabilității utilizatorilor, subliniind că bicicletele și stațiile sunt bunuri publice, monitorizate permanent video.

Sistemul funcționează pe bază de abonament sau tarif per călătorie, fiind necesară achitarea unei garanții de 200 de lei, returnată în termen de 24 de ore de la încheierea perioadei de utilizare.

Închirierea bicicletelor se face prin aplicația Public Bike System Company, disponibilă în magazinele online, utilizatorii fiind nevoiți să își creeze un cont și să scaneze codul QR de pe bicicletă pentru deblocare.

Reprezentanții administrației locale au precizat că sistemul BikeCity rămâne o alternativă de transport ecologic, menită să reducă traficul urban și să încurajeze un stil de viață activ.