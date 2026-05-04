92 de intervenții și fără incidente majore: bilanțul pompierilor din Bacău în minivacanța de 1 Mai

Aproximativ 100 de pompieri militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău au intervenit, zilnic, în minivacanța de Ziua Muncii, gestionând un total de 92 de misiuni pentru protejarea vieții, bunurilor și mediului.

Potrivit bilanțului transmis de instituție, echipajele operative au acordat primul ajutor calificat în 24 de cazuri, reprezentând aproximativ 26% din totalul intervențiilor. În aceeași perioadă, pompierii au intervenit pentru stingerea a patru incendii, precum și a unui incendiu de vegetație uscată.

De asemenea, au fost înregistrate cinci misiuni de asistență a persoanelor, cinci intervenții în sprijin operativ, nouă alte intervenții, dar și situații care nu au necesitat intervenție directă – două întoarceri din drum, trei deplasări fără intervenție și cinci alarme false.

În contextul afluxului crescut de persoane specific minivacanței, pompierii au intensificat activitățile preventive, desfășurând 38 de acțiuni de recunoaștere și verificare în teren, în zonele aglomerate, pentru reducerea riscurilor și asigurarea unui răspuns rapid în caz de urgență.

Reprezentanții ISU precizează că, pe durata minivacanței, nu au fost înregistrate incidente majore în zona de competență, activitatea fiind caracterizată printr-un echilibru între intervențiile operative și măsurile de prevenire.

Autoritățile au mulțumit cetățenilor pentru comportamentul responsabil și respectarea recomandărilor privind prevenirea situațiilor de urgență.