Câmpul care unește generații: povestea familiei Chiric. Tatăl și fiul, fermieri de top din Bacău

După un an agricol excepțional, fermierul Marius Eugen Chiric nu simte nevoia să exagereze cifrele. Ele impresionează singure: 5.500 kg/ha la rapiță pe 82 de hectare neirigate și peste 10.000 kg/ha la grâu.

„Câmpul vorbește de la sine”, spune simplu, cu acea siguranță pe care doar rezultatele reale o pot da.

Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât astfel de producții sunt rare chiar și în fermele irigate. Pentru familia Chiric, însă, anul acesta a fost confirmarea că munca atentă și deciziile bine calculate pot face diferența.

Curajul de a merge mai departe

Succesul nu a adus relaxare, ci ambiție. De la 82 de hectare cultivate cu rapiță, fermierul a decis să facă un salt curajos: 250 de hectare în noul sezon.

„Am prins încredere”, spune el. Iar în agricultură, încrederea nu vine din optimism, ci din experiență acumulată în ani de muncă și riscuri asumate.

Tată și fiu – aceeași direcție

În spatele cifrelor se află însă o poveste de familie. Marius Eugen Chiric lucrează cot la cot cu fiul său, Narcis-Marius, în vârstă de 25 de ani, scrie revista Ferma.

Un detaliu rar îi leagă și mai mult: au absolvit facultatea de agricultură în același an. Tatăl – revenit la studii „la bătrânețe”, fiul – continuând cu un master care aduce un plus de viziune modernă în fermă.

Între ei nu există diferențe de generație, ci complementaritate: experiența se întâlnește cu inovația.

Tehnologia care face diferența

Rezultatele nu au fost întâmplătoare. Față de anul trecut, tehnologia a fost ajustată fin: un fungicid aplicat suplimentar, fertilizare organică pe bază de alge crescută la 4 litri/ha, monitorizare atentă a culturilor.

„I-am dat un pic mai multă atenție”, recunoaște fermierul, aproape modest.

Costurile au crescut ușor peste pragul de 3.500 lei/ha, dar investiția s-a tradus în producții care justifică fiecare leu.

Lupta cu natura și dăunătorii

Agricultura nu înseamnă doar planuri bine făcute. În acest sezon, rapița a fost sub presiunea dăunătorului Meligethes aeneus, cunoscut drept gândacul lucios.

„Suntem la tratamentul 5. Nu era în plan”, spune fermierul.

Este dovada clară că, indiferent de tehnologie, natura rămâne un partener imprevizibil.

Iar peste toate planează problema majoră: apa.

Deși solul păstrează umiditate la suprafață, în profunzime deficitul este evident – un factor decisiv pentru producțiile viitoare.

Rapița – noua regină a câmpului

Schimbările climatice au rescris strategia fermei. Porumbul a devenit o cultură riscantă, iar rapița a revenit în prim-plan. Evoluția spune totul: 2024: 45 ha – producție modestă; 2025: 82 ha – salt spectaculos la 5.500 kg/ha; 2026: 250 ha – extindere strategică

„Rapița e regina câmpului”, afirmă fermierul fără ezitare.

În perioada următoare, lanurile vor fi populate de stupi de albine, aduși de apicultori. Polenizarea naturală va contribui nu doar la creșterea producției, ci și la menținerea biodiversității.

Prudență pe piață

Deși producțiile promit, familia Chiric rămâne rezervată în fața pieței. Nu au încheiat contracte în avans.

„Mai așteptăm”, spune fermierul – o strategie care arată că experiența nu se măsoară doar în tone la hectar, ci și în decizii comerciale bine cântărite.

O lecție despre rădăcini și viitor

Povestea celor doi nu este doar despre agricultură. Este despre continuitate. Despre cum tradiția și educația pot merge mână în mână.

Într-o lume în care mulți tineri pleacă de pe câmpuri, aici, în Negulești, un tată și un fiu demonstrează contrariul: că viitorul agriculturii poate fi construit în familie.

Iar când rezultatele sunt atât de clare, poate că fermierul are dreptate: câmpul chiar vorbește de la sine.